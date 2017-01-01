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1 сентября, 18:05
Система сопровождения проектов Дальнего Востока

Разработана и введена в промышленную эксплуатацию "Система сопровождения инвестиционных проектов Дальнего Востока". Система включает в себя все проекты резидентов ТОР и СПВ, а также 14 проектов, получающих федеральную субсидию на строительство объектов внешней инфраструктуры. Система включает в себя следующие блоки: "Личный кабинет", "О проекте", "План-график", "Электронная отчетность", "Документы проекта", "Онлайн-чат", "База знаний".

В целях повышения эффективности эксплуатации Системы планируется развитие ее функциональных возможностей, таких как:

- создание мобильного приложения для платформ iOS и Android;

- интеграцию с сервисами "Большого министерства";

- ряд дополнительных функций, повышающих эффективность Системы.

В настоящий момент проводятся плановые мероприятия по обучению пользователей работе с системой, подготовке регламентов, предусматривающих систему взаимоотношений всех уровней пользователей Системы, прорабатывается необходимая нормативно-правовая база.

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ВЭФ-2017
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