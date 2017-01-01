Проект "Быстрый план участка"

Данная разработка позволяет создать быстрый план любого участка по его кадастровому номеру или географическим координатам за 30 минут. Дополнительно к плану участка, создается его трехмерная модель, которая позволяет проанализировать характер рельефа, оценить перспективы его использования и сделать правильный выбор участка. Также полученные данные о рельефе можно отдать архитектору для начала разработки архитектурного проекта будущего дома или зданий на этом участке.

Проект "Остров недоразумения"

Центр "Недоразумение" - это образовательно-досуговый проект, направленный на работу с молодежью с целью воспитания нового осознанного восприятия окружающей среды, формирования бережного к ней отношения, а также освоения новых способов познания себя и окружающего мира.

Проект "Домостроительный комбинат"

Целью проекта является производство деревянных домов эконом-класса для социальных нужд ключевых заказчиков (администрации регионов), для реализации региональных программ: ипотечной программы; жилья для ветеранов и военнослужащих; помощи молодым специалистам и семьям; ветхого и аварийного жилья; школ и дошкольных учреждений; служебного жилья; дальневосточного гектара; прочее.

Проект "Комплексный сервисный центр"

Суть проекта заключается в создании на площади в 1 га комплексного сервисного центра для предоставления услуг владельцам прилегающих участков по их освоению, включая производство строительных материалов. Создание сервисного центра позволит начать освоение участков, не дожидаясь прокладки линий электропередач и дорог, что приведет к ускорению индивидуального строительства, сельскохозяйственного освоения прилегающей территории и появлению мелкого ремесленного производства. Наличие комплексных сервисных центров приведет к появлению в короткие сроки большого числа автономных сельскохозяйственных поселений, расположенных в отдаленных труднодоступных местностях.

Проект "Smart-теплица"

Целью проекта является создание и последующее внедрение в сельскохозяйственную деятельность автоматизированных теплиц. Предполагается, что проект, ориентированный на создание теплиц с автоматизацией способствует повышению урожайности, улучшению качества выращиваемых продуктов, появлению на рынке продукции местного производства, тем самым популяризируя сельскохозяйственную деятельность.

Проект "Эколого-этнический парк коренных малочисленных народов Приамурья "Нанай боани"

Эколого-этнический парк "Нанай боани" - это комплекс, расположенный на территории ДВ‑гектара, где будет реализовываться стратегия развития внутреннего туризма, экологического воспитания, этнографического просвещения, где также будут оборудованы зоны для отдыха горожан, гостей района и края, это возможность вблизи от Хабаровска узнать и познакомиться с флорой и фауной Хабаровского края. Благодаря проекту в крае и городе появится центр по сохранению национальной культуры коренных малочисленных народов Приамурья, а также экологическая зона в селе Чернолесье Хабаровского района. Проект нацелен на развитие внутреннего туризма, установление международных отношений с хэчжэ, нанайцами КНР, с целью культурного обмена. Проект будет способствовать развитию социальной активности и ответственности коренного населения, проживающего в Хабаровске, Хабаровском районе.