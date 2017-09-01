Инвестиции ТЭК

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По данным Минэкономразвития, наибольший интерес инвесторов в регионе вызывают добыча полезных ископаемых, лесная промышленность и животноводство

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Развитие Дальнего Востока требует большого количества инвестиций, и власти уже предприняли ряд мер по стимулированию инвестиционной активности в регионе. Однако правительство не намерено останавливаться и разрабатывает новые льготы для инвесторов. Об этом ТАСС сообщили в Минэкономразвития России. "Минэкономразвития считает необходимым продолжать работу по созданию благоприятных условий в Дальневосточном округе. В ближайших планах правительства принять поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают новые льготы, принять меры по стимулированию авиаперевозок, расширить режим Свободного порта Владивосток на все без исключения речные гавани региона", - заявили в министерстве. Инвестиции традиционно станут одной из главных тем Восточного экономического форума (ВЭФ-2017), который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке. Участники обсудят инвестиционный климат на Дальнем Востоке, экономику и здравоохранение региона, а также приоритетные области международного сотрудничества.

Тема ключевого мероприятия форума, на котором планируется выступление президента РФ Владимира Путина с докладом, обозначена как "Дальний Восток: создавая новую реальность". В прошлом году на ВЭФ было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей. Ожидается, что в этом году будут представлены 32 инвестиционных проекта общим объемом инвестиций более 1,2 трлн рублей. Новая экономическая политика России в отношении Дальнего Востока позволила за последние три года привлечь в проекты развития в регионе более 2,2 трлн рублей инвестиций, из них более 1,4 трлн рублей - в проекты 17 территорий опережающего развития, созданных в регионе. Минэкономразвития отмечает, что наибольший интерес инвесторов на Дальнем Востоке вызывают такие отрасли, как добыча и переработка полезных ископаемых, создание крупных транспортно-логистических комплексов, лесная промышленность, сельское хозяйство и животноводство. В настоящее время инвесторам на Дальнем Востоке предоставляется широкий набор льгот и преференцией. "Одним из наиболее перспективных инструментов развития являются территории опережающего развития (ТОР). В регионе уже создано 17 таких зон, одобрено создание еще двух - "Остров Русский" и "Южные Курилы". Для бизнеса ТОР - это льготный налог на прибыль, нулевой налог на имущество и землю в течение пяти лет, пониженные тарифы страховых взносов, режим свободной таможенной зоны и многое другое. В ближайшее время ТОРы могут стать еще привлекательнее: в правительство внесен пакет поправок в законодательство, которые разрешают включать в границы этих территорий водные объекты и сокращают сроки проверок контрольно-надзорными органами резидентов, относящихся к малому бизнесу", - подчеркнули в Минэкономразвития. Инвестиции ТЭК Практически все крупные российские компании реализуют инвестиционные проекты на Дальнем Востоке. Например, основная часть инвестиций "Федеральной сетевой компании" (ФСК, входит в "Россети") направлена на развитие регионов Дальнего Востока. В 2017-2020 годах компания вложит в регион более 60 млрд рублей, построит около 2,6 тыс. линий электропередачи (ЛЭП) и 2,8 тыс. МВА трансформаторной мощности. Проекты, которые ФСК планирует реализовать на Дальнем Востоке, разделены на две группы. Первая - электрификация территорий опережающего развития (ТОР), в настоящее время такая работа ведется на семи площадках. Вторая - подключение к сетям крупных потребителей, таких как БАМ и Транссиб, трубопроводы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО), "Сила Сибири", нефтехимический комплекс "Восточной нефтехимической компании", строительство которого ведет НК "Роснефть".