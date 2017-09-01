Инвестиции ТЭК

По данным Минэкономразвития, наибольший интерес инвесторов в регионе вызывают добыча полезных ископаемых, лесная промышленность и животноводство
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Развитие Дальнего Востока требует большого количества инвестиций, и власти уже предприняли ряд мер по стимулированию инвестиционной активности в регионе. Однако правительство не намерено останавливаться и разрабатывает новые льготы для инвесторов. Об этом ТАСС сообщили в Минэкономразвития России.
"Минэкономразвития считает необходимым продолжать работу по созданию благоприятных условий в Дальневосточном округе. В ближайших планах правительства принять поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают новые льготы, принять меры по стимулированию авиаперевозок, расширить режим Свободного порта Владивосток на все без исключения речные гавани региона", - заявили в министерстве.
Инвестиции традиционно станут одной из главных тем Восточного экономического форума (ВЭФ-2017), который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке. Участники обсудят инвестиционный климат на Дальнем Востоке, экономику и здравоохранение региона, а также приоритетные области международного сотрудничества.
Тема ключевого мероприятия форума, на котором планируется выступление президента РФ Владимира Путина с докладом, обозначена как "Дальний Восток: создавая новую реальность". В прошлом году на ВЭФ было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей. Ожидается, что в этом году будут представлены 32 инвестиционных проекта общим объемом инвестиций более 1,2 трлн рублей.
Новая экономическая политика России в отношении Дальнего Востока позволила за последние три года привлечь в проекты развития в регионе более 2,2 трлн рублей инвестиций, из них более 1,4 трлн рублей - в проекты 17 территорий опережающего развития, созданных в регионе.
Минэкономразвития отмечает, что наибольший интерес инвесторов на Дальнем Востоке вызывают такие отрасли, как добыча и переработка полезных ископаемых, создание крупных транспортно-логистических комплексов, лесная промышленность, сельское хозяйство и животноводство.
В настоящее время инвесторам на Дальнем Востоке предоставляется широкий набор льгот и преференцией. "Одним из наиболее перспективных инструментов развития являются территории опережающего развития (ТОР). В регионе уже создано 17 таких зон, одобрено создание еще двух - "Остров Русский" и "Южные Курилы".
Для бизнеса ТОР - это льготный налог на прибыль, нулевой налог на имущество и землю в течение пяти лет, пониженные тарифы страховых взносов, режим свободной таможенной зоны и многое другое. В ближайшее время ТОРы могут стать еще привлекательнее: в правительство внесен пакет поправок в законодательство, которые разрешают включать в границы этих территорий водные объекты и сокращают сроки проверок контрольно-надзорными органами резидентов, относящихся к малому бизнесу", - подчеркнули в Минэкономразвития.
Практически все крупные российские компании реализуют инвестиционные проекты на Дальнем Востоке. Например, основная часть инвестиций "Федеральной сетевой компании" (ФСК, входит в "Россети") направлена на развитие регионов Дальнего Востока. В 2017-2020 годах компания вложит в регион более 60 млрд рублей, построит около 2,6 тыс. линий электропередачи (ЛЭП) и 2,8 тыс. МВА трансформаторной мощности.
Проекты, которые ФСК планирует реализовать на Дальнем Востоке, разделены на две группы. Первая - электрификация территорий опережающего развития (ТОР), в настоящее время такая работа ведется на семи площадках. Вторая - подключение к сетям крупных потребителей, таких как БАМ и Транссиб, трубопроводы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО), "Сила Сибири", нефтехимический комплекс "Восточной нефтехимической компании", строительство которого ведет НК "Роснефть".
"Цель проектов - обеспечить электроэнергией инфраструктуру, отдельные предприятия, а также создать условия для появления новых производств. Доступ к необходимой мощности и надежное электроснабжение являются решающими факторами для ускорения экономического роста Дальнего Востока", - сообщили ТАСС в пресс-службе ФСК.
"Русгидро" также в реализации своей инвестпрограммы делает ставку на российский Дальний Восток. В настоящее время компания завершает монтаж четвертого гидроагрегата Нижне-Бурейской ГЭС, пуск которого планируется этой осенью, по указу президента РФ достраивает на Дальнем Востоке три тепловые электростанции, возводит Усть-Среднеканскую ГЭС на Колыме и ТЭЦ "Восточная" в Приморье, которая заменит устаревшие мощности центральной пароводяной бойлерной во Владивостоке. В изолированных энергозонах Дальнего Востока "Русгидро" строит ветряные и солнечные электростанции.
Работа "Россетей" на Дальнем Востоке ориентирована на реализацию зарубежных проектов - в дополнение к многолетним связям с производителями современного электротехнического оборудования и научным сообществом, партнерами из Китая, Южной Кореи, Японии и Монголии активно прорабатываются вопросы интеграции электросетевых комплексов как в рамках возможного строительства двусторонних энергомостов, так и создания Большого Азиатского энергокольца.
В рамках второго Восточного экономического форума в 2016 году президент РФ Владимир Путин поддержал идею строительства Большого Азиатского энергокольца.
"На полях ВЭФ компания "Россети" продолжит обсуждать с партнерами варианты реализации данного проекта: подготовку его технико-экономического обоснования, создание единых технических стандартов, формирование регионального рынка электроэнергетики, объемы и пути инвестирования, - сообщили ТАСС в пресс-службе "Россетей". - Все эти вопросы крайне важны и должны быть детально проработаны на предварительном этапе, чтобы была возможность сформировать общую, устраивающую все заинтересованные стороны позицию, которая принесет выгоду участникам в виде повышения надежности, качества и доступности электроснабжения потребителей".
"Газпром" реализует программу создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Компания продолжает строительство магистрального газопровода "Сила Сибири", по которому будет обеспечиваться транспортировка газа Якутского и Иркутского центров газодобычи потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. На начало 2017 года было построено 445 км линейной части, а в 2017 году планируется строительство 663,5 км газопровода. Кроме того, "Газпром" реализует проекты трубопроводных поставок на самый быстрорастущий и в будущем крупнейший газовый рынок региона - китайский.
"Азиатско-Тихоокеанский регион является традиционным рынком группы "Газпром" в сегменте СПГ: на протяжении 2005-2016 годов более 75% поставленных партий СПГ из торгового портфеля группы приходились именно на этот регион. В 2016 году компания поставила в страны АТР 2,8 млн тонн СПГ", - отметили в компании.
В свою очередь РЖД с 2013 года реализует комплекс первоочередных мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона. "Его целью является ликвидация "узких мест" на железных дорогах Забайкалья и Дальнего Востока для обеспечения дополнительного объема перевозок грузов российских компаний к 2020 году (до 66,8 млн тонн в год к уровню 2012 года)", - заявили ТАСС в компании.
Общая стоимость мероприятий составляет 562,4 млрд рублей, из них 302,2 млрд рублей - за счет средств РЖД, 110,2 млрд рублей - за счет средств федерального бюджета, 150 млрд рублей - за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
РЖД планируют построить и реконструировать 91 станцию и 42 разъезда (порядка 120 км), 570 км вторых путей и двухпутных ставок, реконструировать 71 и построить четыре тяговых подстанции, 350 км контактной сети, оборудовать 680 км путей системой автоблокировки. Помимо этого, предполагается осуществить реконструкцию более 350 искусственных сооружений, реконструировать около 5 тыс. км железнодорожного пути, выполнить строительство нового Байкальского однопутного тоннеля протяженностью 6,7 км.
"В настоящий момент осуществлено около 50% от запланированного объема финансирования проектов Восточного полигона, завершить проект планируется в 2019 году. Реализация проекта по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона позволит достигнуть существенного мультипликативного эффекта для экономики страны, выражающийся в том числе в увеличении налоговых платежей и страховых взносов в бюджетную систему", - подчеркнули в РЖД.
В компании отметили, что дисконтированный период окупаемости государственной поддержки в объеме 260,2 млрд рублей составляет 20 лет, а суммарные поступления в бюджет от реализации проекта за 30 лет составят порядка 486 млрд рублей, из них только в территориальные бюджеты субъектов России Дальневосточного федерального округа - около 108 млрд рублей.
Азиатские инвесторы последние годы увеличивают свое присутствие на Дальнем Востоке. Так, 18 августа Минвостокразвития сообщило, что инвесторы из Кореи планируют реализацию восьми проектов с объемом инвестиций в $272 млн. Вьетнамская компания TH True Milk заявила о намерении построить в Приморском крае три комплекса молочного животноводства и завод по переработке молока. При этом компания готова также выращивать корма для своих комплексов - сою и кукурузу.
Японская компания Hokkaido Corporation приступила к реализации уже второй очереди строительства тепличного комплекса "Саюри" - резидента ТОР "Кангалассы", первый урожай со второй очереди будет получен осенью 2018 года. Планируется, что будет построена и третья очередь. На строительство второй и третьей очереди необходимо 1,2 млрд рублей инвестиций. Порядка 30% средств планируется привлечь из Фонда развития Дальнего Востока. Остальная часть средств - японские инвестиции и заемные средства.
Реконструкцию терминала аэропорта Хабаровска также планируется провести с участием консорциума японских инвесторов, в который вошли компании Sojitz Corp., Join и Jatco, с российской стороны в проекте участвует ОАО "Хабаровский аэропорт". По данным Корпорации развития Дальнего Востока, общая сумма инвестиций в проект составляет более 6,5 млрд рублей. Строящийся в рамках проекта новый аэровокзальный комплекс аэропорта Хабаровска - крупнейшей воздушной гавани Дальнего Востока - должен быть сдан в эксплуатацию в 2019 году.
Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка заявлял, что инвесторы из Индии рассмотрят возможность реализации инвестпроектов сфере сельского хозяйства, машиностроения, горнорудной промышленности и нефтегазовой отрасли в Дальневосточном федеральном округе. В их числе - проекты строительства солнечных и ветровых электростанций, переработки и производства зерна, расширения добычи золота и меди на месторождениях, развития Солнцевского угольного разреза и другие. Индийские инвесторы, до прошлого года никогда не работавшие на территории Дальнего Востока, уже вложили в местные предприятия более 700 млн рублей. Галушка отмечал, что в настоящее время начата работа по созданию дорожной карты по привлечению инвестиций из Индии на Дальний Восток, ее окончательный вариант с суммами и сроками реализации проектов будет представлен на ВЭФ.