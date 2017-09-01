Потенциал совпадающих интересов России и стран АСЕАН обсудят на ВЭФ

Также на форуме обсудят перспективы стратегического партнерства между РФ и Филиппинами

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Потенциал совпадающих интересов России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) для укрепления межгосударственных отношений обсудят на конференции, которая пройдет на площадках Восточного экономического форума (ВЭФ) 5-6 сентября. Эта и другие темы будут обсуждаться на пленарном заседании "Россия - АСЕАН 2017: новые горизонты сотрудничества", сообщили ТАСС сообщили в пресс-службе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), который вместе с МГИМО выступает организатором этой конференции.

"Форум откроет пленарное заседание "Россия - АСЕАН 2017: новые горизонты сотрудничества". Участники обсудят, как потенциал совпадающих фундаментальных интересов России и АСЕАН можно максимально использовать для укрепления межгосударственных отношений. Отдельная секция будет посвящена возможностям сотрудничества и обмена опытом между территориями опережающего развития Дальнего Востока, Свободным портом Владивосток и свободными экономическими зонами в Юго-Восточной Азии", - отметил представитель пресс-службы.

Еще одной темой конференции станет формирование образа России в Юго-Восточной Азии и стран АСЕАН в России "как элемент мягкой силы для продвижения Дальнего Востока на международной арене". Также более детально на форуме будут говорить о перспективах стратегического партнерства между Российской Федерацией и Филиппинами.

"В этом году мы планируем, опираясь на достигнутые успехи, обсудить наиболее перспективные направления сотрудничества наших стран. Среди них - экономические связи, в частности, обмен опытом по организации территорий опережающего развития, а также контакты в сфере культуры, науки и образования, которые играют ключевую роль в формировании образа любой страны за рубежом, задают тон дальнейшему сотрудничеству", - приводит пресс-служба ДВФУ комментарий ректора МГИМО Анатолия Торкунова о программе предстоящей конференции.

Восточный экономический форум-2017 пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Участие в нем подтвердили делегации 24 стран, в том числе КНР, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, ФРГ. В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников, для участия в нем было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей. На нем было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.

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