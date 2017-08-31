Вопросы развития острова будут обсуждаться на специальной сессии Восточного экономического форума

ТАСС, 2 сентября. Высокотехнологичный наукоград появится на острове Русский во Владивостоке уже через 10-15 лет, здесь будет сосредоточен основной научный и образовательный потенциал Дальнего Востока, рассказал ТАСС Никита Анисимов, исполняющий обязанности ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), являющегося одним из ключевых участников проекта развития острова Русский.

Вопросы развития острова будут вынесены на специальную сессию Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.

Сессия будет носить название "Остров Русский - у истоков создания центра международного сотрудничества и высоких технологий в АТР", ее участники обсудят, какие планы реализации проектов на острове уже есть у потенциальных инвесторов, и какие условия должно создать государство для привлечения на остров высокотехнологичных компаний.

Накануне форума Анисимов рассказал ТАСС, каким он видит будущее острова Русский.

Город будущего

Современный и высокотехнологичный город будущего возникнет на острове Русский уже через 10-15 лет, считает Анисимов.

"Он пока не сформировался как отдельный город, но, безусловно, то, что планируется на острове, подразумевает под собой создание здесь полноценного города, причем в высокотехнологичном смысле. То сочетание задач, якорных инвесторов, проектов, реализация которых предполагается на острове Русский, явно говорит о том, что в разрезе 10-15 лет здесь возникнет новый современный высокотехнологичный город, который должен стать эпицентром демонстрации возможностей Российской Федерации для партнеров и коллег из Азиатско-Тихоокеанского региона", - говорит он.

По принятой в мае этого года правительством РФ концепции развития острова, уже в ближайшем будущем на Русском появятся центр ядерной медицины, инженерный центр Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, проектный центр по поставкам электроэнергии в страны АТР, новые гостиничные и туристические комплексы. Для успешной реализации этих проектов на острове Русский будет создана территория опережающего развития. В настоящий момент восемь инвесторов уже подтвердили свое желание реализовать здесь проекты на сумму около 53 млрд рублей.

Технопарк - центр нового города

Одним из центров, вокруг которого будет формироваться новый наукоград, станет технико-внедренческий парк "Технопарк Русский". Он создается на базе ДВФУ совместно с фондом "Сколково" и станет той частью будущего города, вокруг которой вырастет вся его инфраструктура, считает Анисимов.