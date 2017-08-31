Вопросы развития острова будут обсуждаться на специальной сессии Восточного экономического форума
ТАСС, 2 сентября. Высокотехнологичный наукоград появится на острове Русский во Владивостоке уже через 10-15 лет, здесь будет сосредоточен основной научный и образовательный потенциал Дальнего Востока, рассказал ТАСС Никита Анисимов, исполняющий обязанности ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), являющегося одним из ключевых участников проекта развития острова Русский.
Вопросы развития острова будут вынесены на специальную сессию Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.
Сессия будет носить название "Остров Русский - у истоков создания центра международного сотрудничества и высоких технологий в АТР", ее участники обсудят, какие планы реализации проектов на острове уже есть у потенциальных инвесторов, и какие условия должно создать государство для привлечения на остров высокотехнологичных компаний.
Накануне форума Анисимов рассказал ТАСС, каким он видит будущее острова Русский.
Современный и высокотехнологичный город будущего возникнет на острове Русский уже через 10-15 лет, считает Анисимов.
"Он пока не сформировался как отдельный город, но, безусловно, то, что планируется на острове, подразумевает под собой создание здесь полноценного города, причем в высокотехнологичном смысле. То сочетание задач, якорных инвесторов, проектов, реализация которых предполагается на острове Русский, явно говорит о том, что в разрезе 10-15 лет здесь возникнет новый современный высокотехнологичный город, который должен стать эпицентром демонстрации возможностей Российской Федерации для партнеров и коллег из Азиатско-Тихоокеанского региона", - говорит он.
По принятой в мае этого года правительством РФ концепции развития острова, уже в ближайшем будущем на Русском появятся центр ядерной медицины, инженерный центр Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, проектный центр по поставкам электроэнергии в страны АТР, новые гостиничные и туристические комплексы. Для успешной реализации этих проектов на острове Русский будет создана территория опережающего развития. В настоящий момент восемь инвесторов уже подтвердили свое желание реализовать здесь проекты на сумму около 53 млрд рублей.
Одним из центров, вокруг которого будет формироваться новый наукоград, станет технико-внедренческий парк "Технопарк Русский". Он создается на базе ДВФУ совместно с фондом "Сколково" и станет той частью будущего города, вокруг которой вырастет вся его инфраструктура, считает Анисимов.
"Технопарк - один из якорных проектов развития академического, университетского города на острове. Вокруг таких проектов формируется вся инфраструктура для тех ребят, которые работают в стартапах. Строятся социальные объекты, чтобы в детских садах, а потом в школах учились их дети, медицинские учреждения, магазины, развлекательные центры, туристический кластер", - отмечает он.
Предполагается, что о создании технопарка будет объявлено во время ВЭФ-2017. По словам Анисимова, скорее всего, в будущем технопарк расположится в отдельном здании.
"В качестве примера можно привести крупные технопарки мира. Недавно мы встречались с руководством одного из самых известных технопапрков - TusPark университета Цинхуа в Пекине. Это огромное здание в центре города, оно даже юридически не принадлежит университету. И, скорее всего, то здание технопарка, которое будет построено у нас, не будет частью университета, а будет при нем",- говорит Анисимов.
На этой площадке будут открыты офисы и подразделения крупных компаний, развивающих высокие технологии, вместе с которыми студенты и молодые предприниматели смогут реализовывать свои стартапы.
"Это прежде всего ответ на поручение президента России, которое прозвучало в рамках прошлого ВЭФ, о том, что на острове Русский должен появиться конвейер стартапов. И этот конвейер - не просто производство каких-то фирм, которые будут находиться на территории технопарка, а это очень серьезное переформатирование среды на острове, которая будет включать в себя появление офисов высокотехнологичных компаний и взаимодействие с Фондом развития высоких технологий на Дальнем Востоке", - отмечает Анисимов.
По его словам, эта работа в ДВФУ уже началась. В частности, в 2017 году в ДВФУ был учрежден Фонд поддержки технологического предпринимательства, чтобы максимально оперативно поддерживать стартапы.
Также в университете запущен ряд новых программ магистратуры, студенты которые каждый семестр будут проходить тот или иной этап создания своего стартапа. Уже в этом году ДВФУ первым в России провел эксперимент по защите стартапа в качестве диплома.
Шансы на успех у проекта создания технопарка достаточно велики, считает Анисимов.
"Мы готовим студентов, которые изначально находятся на Дальнем Востоке в близких трансграничных отношениях с "азиатскими львами" - Китаем, Кореей, Сингапуром, Японией. А видение бизнеса в Азии - это отдельное искусство, и оно высококонкурентное, поэтому сама атмосфера предпринимательства здесь более динамичная", - отметил собеседник агентства.
Азиатский бизнес уже проявляет интерес к развитию острова. Несколько дней назад, 29 августа, гендиректор Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Алексей Чекунков и председатель Центра исследований и планирования Шелкового пути Чен Юань обсудили в Пекине перспективы реализации проекта создания Центра международного сотрудничества на острове Русский.
Речь идет о вхождении целого ряда китайских инвесторов в консорциум, который формируется для строительства Центра международного сотрудничества - "русского Давоса", сообщила пресс-служба ФРДВ.
Центр международного сотрудничества - один из объектов, включенных правительством РФ в концепцию развития острова Русский. Его планируют построить для проведения крупных международных мероприятий, в том числе ВЭФ, который сейчас проходит на площадках ДВФУ.
Предполагается, что в районе бухты Парис появятся конгрессно-выставочный центр, гостиница международного класса, современные медицинский и реабилитационный центры, жилье и другие объекты недвижимости общей площадью 560 тыс. квадратных метров.
Концепция развития острова Русский была принята правительством России в мае этого года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минвостокразвития РФ, она будет реализована в период с 2017 по 2027 год в два этапа.
На первом этапе, до 2022 года, планируется обеспечить необходимые условия для привлечения частных инвестиций: создать на острове территорию опережающего развития (ТОР), построить необходимую дорожно-транспортную и коммунальную инфраструктуру. На этом же этапе запланировано строительство технопарка и Центра международного сотрудничества.
На втором этапе (2023-2027) предполагается реализация инвестиционных проектов и дальнейшее развитие инфраструктуры острова. В частности, планируется развитие инфраструктуры ДВФУ, а именно строительство второй очереди ДВФУ, включающей новые учебные корпуса, лаборатории, фундаментальную библиотеку, технико-внедренческий парк, детский технопарк, а также специальные страновые кампусы для студентов из Китая, Японии, Южной Кореи и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
ВЭФ-2017 пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Участие в нем уже подтвердили делегации из 24 стран, в том числе из Китая, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, Германии.
В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников. Для участия в нем было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей. На форуме было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.
Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.