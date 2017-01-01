Моряки Росгвардии обеспечивают безопасность в преддверии ВЭФ-2017

Силовики уже проверили 12 стратегически важных объектов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Моряки Росгвардии обеспечивают охрану правопорядка в преддверии III Восточного экономического форума, который пройдет 6-7 сентября на острове Русский. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Росгвардии.

"Военнослужащие 1-го морского отряда Восточного округа войск национальной гвардии РФ из Хабаровска обеспечивают охрану акватории бухты Аякс острова Русский, где пройдет III Восточный экономический форум", - сказали в пресс- службе.

По данным ведомства, представители Росгвардии уже обследовали более 200 тыс. кв. метров водной акватории, осмотрели 12 тыс. кв. метров грунта дна акватории бухты Аякс, проверили 12 стратегически важных объектов, осуществили более 100 водолазных спусков, прошли на катерах более 1600 км.

"Водолазы для работы под водой укомплектованы вооружением для подводной стрельбы, современными гидрокостюмами, новейшими гидролокаторами, надежными телеуправляемыми подводными аппаратами, скоростными гидроциклами и другой специальной техникой, которая позволяет профессионально и в сжатые сроки выполнить широкий спектр задач", - подчеркнули в Росгвардии.