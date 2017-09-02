6 сентября посол "Олимпийского патруля" Александр Лесун примет участие в благотворительном забеге в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда

ТАСС, 2 сентября. Спортивный праздник в рамках спортивно-образовательного проекта Олимпийского комитета России (ОКР) пройдет в школе №82 Владивостока 5 сентября в рамках Восточного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.

В программе мероприятия состоится олимпийский урок с участием олимпийских чемпионов Александра Лесуна (современное пятиборье), Тагира Хайбулаева, Мансура Исаева и Арсена Галстяна (все - дзюдо). Спортсмены расскажут о собственном опыте выступлений на Играх, примут участие в автограф- и фото-сессиях, ответят на вопросы юных участников проекта. Также состоятся мастер-класс по стрельбе из лазерного пистолета от Александра Лесуна, олимпийская зарядка для школьников, спортивное тестирование для детей "Мой Олимп", в котором дети проверят уровень своей физической подготовки, квест-игра "Быстрее. Выше. Сильнее", а также форум будущих олимпийцев с участием учеников старших классов, которые обсудят зимние олимпийские виды спорта и их развитие на Дальнем Востоке.

Кроме того, в рамках Восточного экономического форума 6 сентября посол "Олимпийского патруля" Александр Лесун примет участие в благотворительном забеге в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда и расскажет о будущем современного пятиборья в дальневосточном регионе.

"Олимпийский патруль" - всероссийский спортивно- образовательный проект ОКР. Проект стартовал в июле 2014 года на территории крупнейших детских центров России.

Восточный экономический форум

ВЭФ-2017 пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Участие в нем уже подтвердили делегации из 24 стран, в том числе из Китая, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, Германии.

В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников. Для участия в нем было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей. На форуме было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.

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