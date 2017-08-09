Повестка БРИКС

Президент России также проведет международные двусторонние встречи

СЯМЭНЬ /Китай/, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в воскресенье отправляется в китайский город Сямэнь для участия в саммите лидеров стран БРИКС, который открывается 4 сентября. В Китае у Путина, помимо повестки саммита, запланировано несколько двусторонних переговоров, среди которых встречи с лидерами Китая, Индии, Египта, ЮАР, Таиланда, Мексики.

Накануне самого саммита, вечером 3 сентября, Путин по традиции проведет переговоры с председателем КНР, сообщал ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "На этот раз речь идет о полномасштабных переговорах в узком и расширенном составах, в том числе с участием профильных министров и представителей крупного бизнеса", - отмечал Ушаков.

Сямэнь президент покинет 5 сентября и отправится во Владивосток, где примет участие в третьем Восточном экономическом форуме, который, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, "также обещает быть весьма насыщенным с точки зрения контента и международных контактов на полях".

На 4 сентября запланированы заседания БРИКС в узком и расширенном составе. В рамках первого планируется обсудить ситуацию в мировой экономике, глобальное экономическое управление, дисбалансы в глобальной финансовой и торговой сферах, международные и региональные конфликты, вопросы национальной безопасности и развития.

Лидеры БРИКС также затронут узловые региональные проблемы, а именно Ближний Восток, Северную Африку, Афганистан, Сахаро-Сахельский регион. Особое внимание будет уделено ситуации в Сирии. Путин, в частности, намерен предложить странам БРИКС подключиться к процессу мирного урегулирования ситуации в этой стране. Помимо этого, на саммите БРИКС лидеры рассмотрят ситуацию на Корейском полуострове.

В тот же день состоится заседание в расширенном составе, участники которого обсудят практическое взаимодействие стран БРИКС для совместного развития, гуманитарные обмены и культурное сотрудничество. Будут рассмотрены вопросы, связанные с операционной деятельностью Нового банка развития БРИКС, пула условных валютных резервов и некоторые другие темы. Путин в ходе обсуждений выскажется за расширение сотрудничества в сфере инноваций, цифровых технологий, патентования, выступит за поддержку в рамках БРИКС малого и среднего бизнеса, за упрощение процедур торговли, сообщал Ушаков.

Кроме того, на 4 сентября запланировано заседание лидеров стран БРИКС с представителями Делового совета. Вечером того же дня состоится торжественный обед с участием руководителей стран БРИКС, а также лидерами приглашенных стран. Официальная встреча с лидерами приглашенных государств в формате "аутрич" (outreach) пройдет 5 сентября. На нее приглашены президенты Египта, Таджикистана, Мексики, Гвинеи, премьер-министр Таиланда.

По итогам саммита глав стран БРИКС планируется принять итоговую декларацию - это неподписной документ, к котором будет дана оценка текущей мировой политической и экономической ситуации, отражаются общие подходы стран БРИКС к наиболее актуальным и важным вопросам многостороннего сотрудничества. Кроме того, планируется подписать План действий стран БРИКС по торгово-экономическому сотрудничеству, План действий по сотрудничеству в области инноваций, Стратегическую программу по таможенному сотрудничеству, а также Меморандум о взаимопонимании между Деловым советом БРИКС и Новым банком развития.

Двусторонние встречи в Китае

На полях саммита БРИКС Путин, помимо переговоров с Си Цзиньпином, проведет встречи с премьер-министром Индии, а также с президентом Египта, премьер-министром Таиланда, президентом ЮАР, а 5 сентября, перед завершением программы, глава российского государства встретится с президентом Мексики.

В частности, во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди планируется обсудить ключевые международные проблемы, актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего в нефтегазовой отрасли, мирном атоме, в промышленном секторе, космосе, развитии инфраструктуры. С президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси Путин обсудит перспективы возобновления авиасообщения, остановленного после теракта, приведшего к крушению российского пассажирского самолета в египетском воздушном пространстве 31 октября 2015 года. В беседе с президентом ЮАР Джейкобом Зумой планируется обсудить двусторонние отношения, имеющие статус всеобъемлющего стратегического партнерства, обменяться мнениями по широкому кругу вопросов.

Во время встречи с президентом Мексики 5 сентября, как ожидается, лидеры обсудят текущие состояния и перспективы дальнейшего развития российско-мексиканских отношений, внешнеполитическое взаимодействие, в том числе на площадках международных организаций, актуальные вопросы региональной проблематики и, прежде всего, ситуацию вокруг Венесуэлы.

По окончании визита в Китай Путин по традиции пообщается с представителями СМИ, "даст свои оценки состоявшимся переговорам, состоявшейся работе, упомянет и о контактах с лидерами стран, с которыми он будет встречаться на полях БРИКС", сообщал Юрий Ушаков.

Владивосток: форум и переговоры

На следующий день, 6 сентября, Владимир Путин на полях Восточного экономического форума во Владивостоке проведет переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. "Это будут полномасштабные переговоры в узком и расширенном составах, подписанием документов и заявлением для прессы", - сказал Ушаков. Помощник президента не стал раскрывать содержание документов, так как они проходят стадию согласования.