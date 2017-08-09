Повестка БРИКС

Президент России также проведет международные двусторонние встречи
СЯМЭНЬ /Китай/, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в воскресенье отправляется в китайский город Сямэнь для участия в саммите лидеров стран БРИКС, который открывается 4 сентября. В Китае у Путина, помимо повестки саммита, запланировано несколько двусторонних переговоров, среди которых встречи с лидерами Китая, Индии, Египта, ЮАР, Таиланда, Мексики.
Сямэнь президент покинет 5 сентября и отправится во Владивосток, где примет участие в третьем Восточном экономическом форуме, который, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, "также обещает быть весьма насыщенным с точки зрения контента и международных контактов на полях".
В поездке президента сопровождают глава Минэнерго Александр Новак, министр экономического развития Максим Орешкин, глава Минтранса Максим Соколов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр культуры Владимир Мединский министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, руководитель Минкомсвязи Николай Никифоров, глава ФТС Владимир Булавин. Российский бизнес будут представлять глава РЖД Олег Белозеров, глава ВЭБ Сергей Горьков, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, президент ТПП РФ Сергей Катырин, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Накануне самого саммита, вечером 3 сентября, Путин по традиции проведет переговоры с председателем КНР, сообщал ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "На этот раз речь идет о полномасштабных переговорах в узком и расширенном составах, в том числе с участием профильных министров и представителей крупного бизнеса", - отмечал Ушаков.
На 4 сентября запланированы заседания БРИКС в узком и расширенном составе. В рамках первого планируется обсудить ситуацию в мировой экономике, глобальное экономическое управление, дисбалансы в глобальной финансовой и торговой сферах, международные и региональные конфликты, вопросы национальной безопасности и развития.
Лидеры БРИКС также затронут узловые региональные проблемы, а именно Ближний Восток, Северную Африку, Афганистан, Сахаро-Сахельский регион. Особое внимание будет уделено ситуации в Сирии. Путин, в частности, намерен предложить странам БРИКС подключиться к процессу мирного урегулирования ситуации в этой стране. Помимо этого, на саммите БРИКС лидеры рассмотрят ситуацию на Корейском полуострове.
В тот же день состоится заседание в расширенном составе, участники которого обсудят практическое взаимодействие стран БРИКС для совместного развития, гуманитарные обмены и культурное сотрудничество. Будут рассмотрены вопросы, связанные с операционной деятельностью Нового банка развития БРИКС, пула условных валютных резервов и некоторые другие темы. Путин в ходе обсуждений выскажется за расширение сотрудничества в сфере инноваций, цифровых технологий, патентования, выступит за поддержку в рамках БРИКС малого и среднего бизнеса, за упрощение процедур торговли, сообщал Ушаков.
Кроме того, на 4 сентября запланировано заседание лидеров стран БРИКС с представителями Делового совета. Вечером того же дня состоится торжественный обед с участием руководителей стран БРИКС, а также лидерами приглашенных стран. Официальная встреча с лидерами приглашенных государств в формате "аутрич" (outreach) пройдет 5 сентября. На нее приглашены президенты Египта, Таджикистана, Мексики, Гвинеи, премьер-министр Таиланда.
По итогам саммита глав стран БРИКС планируется принять итоговую декларацию - это неподписной документ, к котором будет дана оценка текущей мировой политической и экономической ситуации, отражаются общие подходы стран БРИКС к наиболее актуальным и важным вопросам многостороннего сотрудничества. Кроме того, планируется подписать План действий стран БРИКС по торгово-экономическому сотрудничеству, План действий по сотрудничеству в области инноваций, Стратегическую программу по таможенному сотрудничеству, а также Меморандум о взаимопонимании между Деловым советом БРИКС и Новым банком развития.
На полях саммита БРИКС Путин, помимо переговоров с Си Цзиньпином, проведет встречи с премьер-министром Индии, а также с президентом Египта, премьер-министром Таиланда, президентом ЮАР, а 5 сентября, перед завершением программы, глава российского государства встретится с президентом Мексики.
В частности, во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди планируется обсудить ключевые международные проблемы, актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего в нефтегазовой отрасли, мирном атоме, в промышленном секторе, космосе, развитии инфраструктуры. С президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси Путин обсудит перспективы возобновления авиасообщения, остановленного после теракта, приведшего к крушению российского пассажирского самолета в египетском воздушном пространстве 31 октября 2015 года. В беседе с президентом ЮАР Джейкобом Зумой планируется обсудить двусторонние отношения, имеющие статус всеобъемлющего стратегического партнерства, обменяться мнениями по широкому кругу вопросов.
Во время встречи с президентом Мексики 5 сентября, как ожидается, лидеры обсудят текущие состояния и перспективы дальнейшего развития российско-мексиканских отношений, внешнеполитическое взаимодействие, в том числе на площадках международных организаций, актуальные вопросы региональной проблематики и, прежде всего, ситуацию вокруг Венесуэлы.
По окончании визита в Китай Путин по традиции пообщается с представителями СМИ, "даст свои оценки состоявшимся переговорам, состоявшейся работе, упомянет и о контактах с лидерами стран, с которыми он будет встречаться на полях БРИКС", сообщал Юрий Ушаков.
На следующий день, 6 сентября, Владимир Путин на полях Восточного экономического форума во Владивостоке проведет переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. "Это будут полномасштабные переговоры в узком и расширенном составах, подписанием документов и заявлением для прессы", - сказал Ушаков. Помощник президента не стал раскрывать содержание документов, так как они проходят стадию согласования.
По словам Ушакова, 7 сентября после пленарного заседания ВЭФ Путин проведет переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Эти переговоры будут также иметь полномасштабный характер и завершатся подписанием двусторонних документов. До пленарного заседания в этот же день российский лидер встретится с новым президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой.
В ходе пленарного заседания 7 сентября, которое пройдет под названием "Дальний Восток: создавая новую реальность", Путин расскажет о перспективах социально-экономического развития Дальнего Востока, о подходах в региональной экономической интеграции, в том числе о российском предложении по созданию большого евразийского пространства. Ожидается, что российский лидер выскажется по наиболее острым политическим проблемам, в частности по ситуации на Корейском полуострове. Президенты Республики Корея, Японии и Монголии также выступят на пленарном заседании после российского лидера.
Вечером 7 сентября Путин вместе с премьер-министром Японии и президентом Монголии примут участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства центра дзюдо и посетят соревнования по дзюдо среди юниоров.