Чукотка представит на ВЭФ проект разработки олова

Автономный округ также представит проект по добыче газа на Западно-озерном месторождении и нефти на Телекайском месторождении

ТАСС, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство Чукотского автономного округа представит на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, который пройдет 6-7 сентября, инвестиционный проект одного из крупнейших в России месторождений олова. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба администрации региона.

"Чукотский автономный округ примет участие в презентации инвестиционных проектов рамках ВЭФ. В частности, инвесторам будет предложена разработка месторождения "Пыркакайские штокверки" и строительство горно-обогатительного комбината. Одно из крупнейших в России месторождений олова расположено в пределах Чаунского района, в 85 км восточнее Певека и занимает площадь 4-5 тыс. кв. км", - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что в зоне Пыркакайского оловоносного узла выявлено три рудных поля: Первоначальное, Нагорное и Незаметное. Запасы месторождения оцениваются около 350 тыс. тонн олова, 21 тыс. тонн вольфрама.

"Помимо проекта по добыче олова на месторождении Пыркакай, Чукотка также представит проект по добыче газа на Западно-озерном месторождении и нефти на Телекайском месторождении, а также другие проекты Чукотки", - сообщила пресс-служба.

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