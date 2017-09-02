{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
3 сентября, 06:04
Чукотка представит на ВЭФ проект разработки олова

Автономный округ также представит проект по добыче газа на Западно-озерном месторождении и нефти на Телекайском месторождении

ТАСС, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство Чукотского автономного округа представит на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, который пройдет 6-7 сентября, инвестиционный проект одного из крупнейших в России месторождений олова. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба администрации региона.

'ВЭФ-2017'
Спортивный урок "Олимпийский патруль" пройдет во Владивостоке в рамках ВЭФ

"Чукотский автономный округ примет участие в презентации инвестиционных проектов рамках ВЭФ. В частности, инвесторам будет предложена разработка месторождения "Пыркакайские штокверки" и строительство горно-обогатительного комбината. Одно из крупнейших в России месторождений олова расположено в пределах Чаунского района, в 85 км восточнее Певека и занимает площадь 4-5 тыс. кв. км", - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что в зоне Пыркакайского оловоносного узла выявлено три рудных поля: Первоначальное, Нагорное и Незаметное. Запасы месторождения оцениваются около 350 тыс. тонн олова, 21 тыс. тонн вольфрама.

"Помимо проекта по добыче олова на месторождении Пыркакай, Чукотка также представит проект по добыче газа на Западно-озерном месторождении и нефти на Телекайском месторождении, а также другие проекты Чукотки", - сообщила пресс-служба.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

Фотобанк
Перейти
Теги
ВЭФ-2017Россия
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.