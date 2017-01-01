Восточный экономический форум

Президент подчеркнул, что перед страной стоит задача обеспечить на Дальнем Востоке максимально комфортные условия для бизнеса, запуска новых производств и создания дополнительных рабочих мест

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям третьего Восточного экономического форума (ВЭФ), в котором отметил, что богатые ресурсы и потенциал Дальнего Востока привлекают все большее международное внимание. Текст телеграммы опубликован в воскресенье на сайте Кремля.

"Близость к самому большому и быстро растущему рынку АТР, богатейшие ресурсы и чистая природа, уникальный транспортно-логистический и промышленный потенциал привлекают к российскому Дальнему Востоку все большее международное внимание. Подтверждение тому - возрастающее с каждым годом число участников форума - представителей официальных, деловых, научных и экспертных кругов разных стран", - говорится, в частности, в телеграмме президента.

Глава государства также подчеркнул, что перед страной стоит амбициозная задача - обеспечить на Дальнем Востоке максимально комфортные условия для ведения бизнеса, запуска новых производств и создания дополнительных рабочих мест.

"Именно на это нацелено формирование территорий опережающего развития - с льготным налоговым режимом, упрощенными механизмами государственного регулирования и контроля, разветвленной инфраструктурой. Этими преимуществами уже активно пользуются свыше 700 отечественных и зарубежных компаний, которые реализуют на дальневосточной земле ряд перспективных и многообещающих проектов. Рассчитываем, что по итогам нынешнего форума количество таких инициатив увеличится", - добавил президент.

Путин отметил, что дальневосточная стратегия России предусматривает открытость к сотрудничеству, заинтересованность в самой широкой международной кооперации.

"Поэтому тематика взаимодействия в рамках таких многосторонних структур, как ЕврАзЭС, ШОС, АСЕАН, АТЭС, традиционно занимает важное место в повестке дня форума", - пояснил глава государства.

Президент выразил уверенность, что дискуссии в ходе форума будут способствовать выработке эффективных моделей сопряжения различных интеграционных процессов, продвижению по пути создания "большого евразийского партнерства".

Глава государства пожелал участникам и гостям ВЭФ плодотворного общения, успехов и всего самого доброго.

Восточный экономический форум

ВЭФ-2017 пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Участие в нем уже подтвердили делегации из 24 стран, в том числе из Китая, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, Германии.

В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников. Для участия в нем было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей. На форуме было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.