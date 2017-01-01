Дополнительные меры безопасности вводятся во Владивостоке в связи с проведением ВЭФ

С 4 по 8 сентября закроется навигация для маломерных судов в акваториях бухт Аякс и Парис, ограничения также коснутся использования воздушного пространства над Владивостоком

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Дополнительные меры безопасности вводятся во Владивостоке с 00:00 местного времени 4 сентября (17:00 мск 3 сентября) в связи с проведением Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает департамент по координации правоохранительной деятельности администрации Приморского края.

"Так, с 4 по 8 сентября закроется навигация для маломерных судов в акваториях бухт Аякс и Парис. Ограничения коснутся и использования воздушного пространства всеми видами летательных аппаратов над Владивостоком. Данный запрет не коснется самолетов, выполняющих регулярные рейсы", - говорится в сообщении.

С 4 сентября также ограничивается посещение территории кампуса Дальневосточного федерального университета. "С 4 по 7 сентября проход на территорию кампуса студентов, преподавателей и сотрудников университета будет осуществляться по специальным пропускам ВЭФ", - уточнили в департаменте.

ВЭФ-2017 пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.