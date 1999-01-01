По словам замминистра иностранных дел РФ Игоря Моргулова, в Москве в целом удовлетворены ходом обсуждения с японской стороной вопросов совместной хозяйственной деятельности

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Лидерам России и Японии во время их встречи на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке будет доложено о пилотных проектах в рамках совместной хозяйственной деятельности (СХД) на южных Курильских островах. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов в интервью японской газете Tokyo Shimbun.

По его словам, в Москве в целом удовлетворены ходом обсуждения с японской стороной вопросов СХД. "Базовым документом для нашей работы является заявление президента России и премьер-министра Японии от 16 декабря 2016 года, где содержится своего рода дорожная карта последовательного продвижения к взаимовыгодному сотрудничеству на островах, - напомнил Моргулов. - Она предусматривает, что сначала будут определены конкретные проекты сотрудничества, только затем будут рассмотрены условия, в том числе правовая основа, их осуществления". "Мы твердо придерживаемся согласованного на высшем уровне алгоритма", - заверил замминистра.

Дипломат отметил, что в ходе первого раунда переговоров с замглавы МИД Японии Такэо Акибой 18 марта в Токио стороны обменялись предложениями по конкретным областям взаимодействия, а затем внимательно их изучили в межведомственном формате. 17 августа в Москве был проведен второй раунд с участием представителей заинтересованных ведомств, добавил Моргулов. "Состоялась предметная дискуссия, продемонстрировавшая обоюдный интерес к скорейшему запуску пилотных проектов.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ 7 сентября.

Расширение сотрудничества

Москва будет поддерживать расширение сотрудничества российского бизнеса в рамках территории опережающего развития (ТОР) на Курилах с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявил Моргулов.

"Основная цель создания любой территории опережающего развития - формирование благоприятной экономической среды для деятельности хозяйствующих субъектов на конкретной территории, - сказал он. - В этом смысле идея учреждения ТОР на Курилах - не исключение. Данная мера, в дополнение к успешно реализуемой федеральной целевой программе социально- экономического развития островов, должна в первую очередь "подтолкнуть" инвестиционную активность российских бизнесменов".

Как отметил Моргулов, российский бизнес "демонстрирует высокую заинтересованность в создании новых предприятий на Курилах". "Будем и далее их поддерживать, в том числе в контексте расширения связей дальневосточных регионов России с зарубежными партнерами, прежде всего из стран Азиатско- Тихоокеанского региона", - добавил он.

В рамках российского законодательства

Моргулов заявил, что будущие договоренности Москвы и Токио по совместной хозяйственной деятельности в южной части Курильских островов не должны противоречить российскому законодательству.

Как сообщил дипломат, на нынешнем этапе основные переговорные усилия РФ и Японии сконцентрированы на проработке практических коммерческих аспектов будущей совместной хозяйственной деятельности, которая должна быть взаимовыгодной.

"Бизнес-структуры должны определиться, какие инвестиционные форматы могли бы быть наиболее эффективными, как отладить каналы сбыта продукции и обеспечить финансирование, - пояснил замминистра. - Все эти моменты будут затем внимательно учитываться на этапе согласования юридических рамок по каждому из проектов, ведь их основная задача - создать максимально благоприятные хозяйственные условия для экономических субъектов двух стран".

"Понятно, что такие условия должны быть приемлемы для обеих сторон, - подчеркнул Моргулов. - Реальность такова, что на этих островах в полном объеме действует российское законодательство. Любые будущие договоренности по совместной хозяйственной деятельности не должны ему противоречить".

Шаг к заключению мирного договора

Моргулов добавил, что успешная реализация совместных проектов станет шагом к заключению мирного договора с Японией.

"Уверены, что наращивание экономического взаимодействия, опыт успешно реализованных совместных проектов могли бы в наибольшей степени способствовать укреплению доверия, атмосферы дружбы и добрососедства между нашими странами, стать шагом на пути к заключению мирного договора", - сказал Моргулов.

При этом заместитель главы МИД РФ отметил, что позиция Москвы по мирному договору "хорошо известна и остается неизменной". "Будем последовательно добиваться признания японской стороной итогов Второй мировой войны", - подчеркнул он.