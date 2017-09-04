В форуме примут участие делегации из 24 стран, в том числе из Китая, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Первые гости и участники Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет 6-7 сентября, прибывают в понедельник во Владивосток. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете форума.

"Гости и участники ВЭФ массово прибывают с понедельника во Владивосток, поскольку мероприятия начинаются 5 сентября, когда пройдут мероприятия Молодежного и образовательного дня", - рассказали в оргкомитете. Всего, по данным оргкомитета, в форуме примут участие делегации из 24 стран, в том числе из Китая, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании.

В отличие от прошлого года, когда проведение форума пришлось на разрушительный тайфун "Лайонрок", в этом году столица Приморья встречает гостей комфортной и по-летнему теплой погодой. По прогнозу синоптиков, в дни форума во Владивостоке будет преимущественно солнечно, температура воздуха днем будет достигать плюс 20-23 градусов. Подпортить настроение могут только небольшие кратковременные дожди, которые могут пройти в Приморье 5-6 сентября, сообщает Приморский краевой гидрометцентр.

Дорога к форуму

Практически все гости и участники ВЭФ - а их в этом году ожидается, по данным Росконгресса, около 4 тыс. человек - прибывают во Владивосток самолетами чартерными и регулярными рейсами, каждый из которых привозит от 300 до 400 пассажиров. Уже здесь они могут получить все необходимые документы, рассказал ТАСС генеральный директор международного аэропорта Владивосток Игорь Лукишин.

"В терминале работают аккредитационные площадки и стойки регистрации участников, размещена вся необходимая навигация. С целью повышения качества обслуживания участников форума на территории аэропорта организована работа волонтеров", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, на период подготовки и проведения форума все службы аэропорта переведены в усиленный режим работы, выделена дополнительная смена персонала. К обслуживанию готова вся спецтехника, технологическое оборудование, аэродромная инфраструктура и аэровокзальный комплекс. "Обслуживание пассажиров будет осуществляться в штатном режиме. Все регулярные рейсы будут выполняться по расписанию", - подчеркнул руководитель авиапредприятия.

В авиакомпании отмечают, что в дни ВЭФ пассажиропоток аэропорта резко возрастает. Так, в прошлом году в дни прилета участников форума был поставлен рекорд дневного пассажиропотока, когда за сутки было обслужено 8,3 тыс. человек. Из аэропорта приехавшие на форум могут отправиться автобусами и такси "Росконгресса" в гостиницы на материковой части Владивостока или в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Гостей ждут более 20 гостиниц

Более 20 гостиниц готовы принять гостей в центральной части Владивостока, однако большинство гостей предпочитают останавливаться в гостиницах кампуса ДВФУ, поближе к основным площадкам ВЭФ.

Как сообщил и. о. ректора ДВФУ Никита Анисимов, в рамках подготовки к ВЭФ во всех гостиницах университета проведен комплекс ремонтных и клининговых работ, частично заменена мебель и бытовая техника, осуществлена дезинсекция. Участники форума также получат доступ к бесплатному Wi-Fi в гостиничных корпусах.

"Кроме того, наши гости будут иметь возможность пользоваться услугами по чистке и стирке белья, они также будут предоставляться на безвозмездной основе", - рассказал руководитель университета.

Удобнее станет пребывание для гостей форума в парковой зоне и набережной, где расположится главная выставка ВЭФ - "Улица Дальнего Востока". На набережной появились скамейки в виде лодок с навесами от солнца. Здесь же размещены стойки, где можно будет взять воду.

Помогут 500 волонтеров

Помогать на форуме в этом году будут более 500 добровольцев, сообщает пресс-служба администрации Приморского края со ссылкой на председателя Приморской краевой молодежной организации "Волонтер Приморья" Анна Шемчук. По ее словам, на форуме впервые помимо волонтеров из Приморья будут работать ребята из Санкт-Петербурга и Архангельска.

Все добровольцы прошли специальные курсы и сдали экзамены. Волонтеры будут работать на аккредитационных стойках, обеспечивать работу информационно-сервисных пунктов, помогать на основных площадках форума и работать со СМИ.

Как рассказали в оргкомитете форума, основной центр аккредитации открыт на острове Русский. С 4 сентября и все дни форума он будет работать круглосуточно.

Помимо работы на основных площадках форума, волонтеры также будут задействованы в проведении международного турнира по дзюдо и в благотворительном забеге в поддержку амурского тигра и дальневосточного леопарда.

Накормят деликатесами

Лучшие дальневосточные продукты можно будет попробовать на "Улице Дальнего Востока", где уже 5 сентября открывается зона "Рыбный рынок". Уникальные особенности дальневосточной кухни гостям продемонстрируют повара из семи регионов. Рыбный рынок будет работать в форматах дегустации, стрит-фуда и ресторана, сообщили организаторы ВЭФ.

Некоторые регионы приготовили сюрпризы для гурманов, которыми они будут угощать в своих павильонах. Так, в зоне Камчатского края можно будет попробовать фреш из овощей, выращенных в теплицах. А в зоне Приморского края можно будет продегустировать специально разработанные к ВЭФ безалкогольные коктейли из дикоросов, произрастающих на территории Приморья (элеутерококк, лимонник, кишмиш, шиповник). Желающие угостятся конфетами "Птичье молоко" с агар-агаром, шоколадом с морской солью и морскими водорослями, а также хлебом с хитозаном.

ВЭФ-2017

Восточный экономический форум - 2017 пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников, для участия в нем было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей. На нем было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.