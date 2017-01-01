Южнокорейская авиакомпания JEJUair откроет в сентябре рейсы из Сеула во Владивосток

Кроме того, ведется работа по открытию в 2017-2018 годах новых рейсов из Вьетнама, Китая, Японии и других стран

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Южнокорейский лоукостер JEJUair начнет в сентябре регулярные рейсы из Сеула во Владивосток. Об этом в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил ТАСС директор дирекции по неавиационной коммерции Международного аэропорта Владивосток Александр Бобров.

"Уже в конце сентября текущего года ожидается открытие регулярных рейсов из Сеула южнокорейской лоукостной авиакомпании JEJUair. Также сейчас ведется работа по открытию в 2017-2018 годах новых рейсов из Вьетнама, Китая, Японии и других стран, но конкретные рейсы мы сможем анонсировать только по мере готовности авиакомпаний", - сообщил собеседник агентства.

По словам Боброва, также новые рейсы открывают компании, которые уже работают с аэропортом Владивостока. "Только за недавнее время ими были открыт целый ряд важнейших новых направлений, таких как Шанхай, Осака, Чхонджу, Санья, Шэньян, а также были серьезно увеличены провозные емкости в Токио, Сеул, Пусан, Харбин, Чанчунь и другие", - отметил представитель авиапредприятия, подчеркнув, что развитию маршрутной сети будет способствовать введение с 1 августа упрощенного визового режима для свободного порта Владивосток.

Международный аэропорт Владивостока за первое полугодие 2017 года обслужил более 937 тыс. пассажиров, что на 18% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Из них на внутренних авиалиниях было обслужено более 600 тыс. человек (рост 9%), а на международных линиях - 337 тыс. пассажиров (рост 40%)", - говорится в сообщении.

Вопросы транспортной доступности Дальнего Востока, в том числе авиационной, будут обсуждаться на ВЭФ, который пройдет 6-7 сентября.

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