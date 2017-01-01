По мнению директора международного аэропорта Владивосток Игоря Лукишина, нововведение положительно скажется на росте въездного турпотока, в первую очередь из Китая и Японии

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС /. Результаты введения упрощенного визового режима для свободного порта Владивосток проявятся в полной мере в летний сезон 2018 года. Такое мнение в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) высказал ТАСС генеральный директор международного аэропорта Владивосток Игорь Лукишин.

"Мы верим, что упрощенный визовый режим положительно скажется на росте въездного турпотока, в первую очередь из Китая и Японии. Вероятно, некоторый эффект можно будет увидеть уже по итогам августа-сентября, однако в полной мере результаты данного нововведения будут видны в летнем сезоне 2018 года - в период повышенного спроса на поездки во Владивосток со стороны граждан указанных (в постановлении правительства) государств", - отметил собеседник агентства.

Лукишин отметил, что доля международных пассажиров на сегодняшний день составляет 35% от общего пассажиропотока аэропорта Владивосток. "Владивосток занимает первое место среди аэропортов Дальнего Востока и Восточной Сибири по международному пассажиропотоку. В маршрутной сети аэропорта порядка 45 направлений, из которых половина международные", - отметил гендиректор авиапредприятия.

Только в Китай из Владивостока на регулярной основе выполняется до 10 рейсов, а частота полетов в Республику Корея в среднем составляет пять вылетов ежедневно. "Все это связано с ростом привлекательности Владивостока и Приморья для туристов из стран Восточной Азии и повышенным интересом со стороны как российских, так и иностранных авиакомпаний к развитию международных авиаперевозок в/из Владивостока", - подчеркнул Лукишин.

Визовый режим

Упрощенный визовый режим для въезда на территорию свободного порта Владивосток начал действовать с 1 августа. Сейчас электронные визы, оформить которые можно через специальный сайт, доступны гражданам 18 государств. Упрощенным визовым порядком смогут воспользоваться жители таких стран, как Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция.

Вопросы транспортной доступности Дальнего Востока, в том числе авиационной, а также влияние на туристический поток введения облегченного визового режима будут обсуждаться на ВЭФ, который пройдет 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.