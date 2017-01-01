Главный геолог АО "Дальневосточное ПГО" сообщил, что только на оформление документов и различные согласования, связанные с предоставлением земельного участка для работ, уходит 120 дней

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Сложности в оформлении разрешительных документов создают проблемы при проведении полевых геологоразведочных и картографических работ на Дальнем Востоке России. Об этом сообщил ТАСС в преддверии Восточного экономического форума главный геолог АО "Дальневосточное ПГО" (входит в государственный холдинг Росгеология) Сергей Коваленко.

"Почти по всем участкам мы столкнулись с такой проблемой в сезоне 2017 года. Есть объекты, по которым получить разрешения не могли до конца лета - а сезон близится к концу. Например, Херпучинский участок в Хабаровском крае (поиски рудного золота), на часть работ разрешение получили, а на часть выработок - ждали до конца августа. В такой же ситуации у нас был Арцевский участок (рудные полиметаллы с серебром)", - сказал Коваленко.

По его словам, "пакет документов весьма внушителен, а сроки их оформления непомерно огромные": на оформление документов и различные согласования, связанные с предоставлением земельного участка для работ, уходит 120 дней. Далее разрабатывается проект освоения лесов и представляется для проведения экспертизы, что занимает еще 30 дней. Следом подается лесная декларация - 10 дней, и только после ее принятия уполномоченным органом можно приступать к работе, которая начинается с вырубки лесов.

Проблемы тормозят разведку

Также не способствует ускорению и качеству геологоразведки ограничение работ пределами того участка, на который оформлены разрешительные документы.

"Если возвращаться к вопросу оформления разрешений, то здесь еще одной сложностью является то, что работать мы можем только в пределах участка, на который оно было получено. Например, расширить поиски или сместить их, следуя за геологией, мы не можем - нужно новое разрешение", - сказал эксперт.

Главный геолог добавил, что если при поиске золота специалисты определились с канавами, в которых будут искать жилы золота, то чтобы сместить поиски нужно будет снова переоформлять участок, где закладываются канавы - в течение 6 месяцев. "Для составления проекта нам приходится участок выделять приблизительно, опираясь на данные исследований предшественников, а некоторая информация не обновлялась десятилетиями. А это природа, где предугадать невозможно", - отметил Коваленко.

По его словам, время отнимают и процедуры в рамках госзакупок. "Если во время сезона вдруг ломается техника и срочно требуются специализированные запчасти, стоимость которых выше установленного законом лимита - мы должны выходить на тендерную площадку, где не просто теряется время, а зачастую результат зависит от цены товара, а не от его качества", - сказал собеседник агентства.

ВЭФ-2017

В состав подразделения Росгеологии - ДВ ПГО - входят "Амургеология" (Амурская область), "Дальгеофизика" (Хабаровск), "СахГРЭ" (Сахалинская область) и само "Дальневосточное ПГО" (Приморский край). Они ведут работы по поискам твердых полезных ископаемых на юге Дальнего Востока за счет средств федерального бюджета.

Третий Восточный экономический форум пройдет 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.