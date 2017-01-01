Чукотка представит на ВЭФ проекты добычи нефти и газа

Инвесторам предлагают заняться переработкой газа, поступающего в Анадырь по газопроводу с Западно-Озерного месторождения, а также начать освоение месторождения Верхне-Телекайское

ТАСС, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство Чукотского автономного округа представит на Восточном экономическом форуме во Владивостоке 6-7 сентября инвестиционные возможности региона в сфере добычи нефти, газа и конденсата. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации региона.

"Чукотка презентует в рамках ВЭФ инвестиционные проекты по добыче нефти, газа и конденсата. Регион имеет на сегодня два разведанных месторождения - Западно-Озерное месторождение газа с запасами более 4,4 млрд кубометров, а также Верхне-Телекайское месторождение с запасами нефти в объеме 2,8 млн тонн, газа в объеме 2 млрд кубометров и конденсата 100 тыс. кубометров. Расположены они в пределах Анадырского района вблизи столицы Чукотки - на территории, которая входит в ТОР "Беринговский", - говорится в сообщении.

Инвесторам предлагают заняться переработкой газа, поступающего в Анадырь по газопроводу с Западно-Озерного месторождения, а также начать освоение месторождения Верхне-Телекайское. Там необходимо построить соответствующую инфраструктуру, нефте- и газопровод до Анадыря, резервуарный парк и перерабатывающий завод.

"Годовая производительность предприятия прогнозируется в 320 тыс. тонн нефти и почти 1950 млн кубометров газа, а период стабильной добычи составляет до 29 лет. Для проекта существует несколько вариантов налаживания рынка сбыта - реализация газа и части нефтепродуктов внутри региона, в качестве дополнительного рынка сбыта предлагается рассматривать соседние регионы Дальнего Востока, центральные регионы России, а также экспорт нефти на иностранный рынок, учитывая потенциал роста промышленного производства в соседних странах - Япония и Китай", - сообщила пресс-служба.

Участие в ВЭФ-2017 уже подтвердили делегации 24 стран, в том числе КНР, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, ФРГ. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.