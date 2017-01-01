Проблемы бункеровки и нехватку ледоколов на Севморпути обсудят на ВЭФ во Владивостоке

Отмечается, что суда, работающие на трассе, вынуждены брать с собой значительный запас топлива, ограничивая тем самым объем груза, который можно разместить на борту

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Проблемы ледокольного обеспечения, бункеровки и портовой инфраструктуры на Северном морском пути (СМП) планируется обсудить на профильной сессии "Развитие Северного морского пути. От слов к делу" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в начале сентября во Владивостоке. Об этом сообщил ТАСС в преддверии ВЭФ директор департамента флота "Дальневосточного морского пароходства" (ДВМП, FESCO) Владимир Чабров.

"Будут озвучены те вопросы, которые имеют актуальность для всех компаний, которые работают на Севморпути. Эти вопросы переходят из года в год, это достаточность ледокольного обеспечения, наличие каких-то бункеровочных и ремонтных баз, <...> наличие этой инфраструктуры и доступность ее для участников рынка, плюс вопросы портовой инфраструктуры, аварийно-спасательное обеспечение", - сказал собеседник.

Он отметил, что сейчас суда, работающие на трассе СМП, вынуждены брать с собой значительный запас топлива, ограничивая тем самым объем груза, который можно разместить на борту, а из-за нехватки ледоколов люди и суда подвергаются опасности, так как в случае ЧП есть вероятность, что помощь вовремя не успеет.

По словам Чаброва, обсуждение проблем на форумах подобного уровня дают толчок к их решению. "Если вопросы не озвучивать, они никогда не решатся.<...> Единственный способ решить вопрос - этот вопрос задать. Любой вопрос, озвученный в таком широком кругу не может не принести какой-то пользы", - считает эксперт.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.