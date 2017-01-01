Эксперт: для проектов иностранных инвесторов на Дальнем Востоке нужны дорожные карты

По словам заместителя директора экспертно-аналитического центра ДВФУ, такие карты необходимо составлять с участием региональных властей и представителей федерального центра

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Крупные проекты с участием иностранного бизнеса на Дальнем Востоке нуждаются в дорожных картах, такое мнение высказал ТАСС в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель директора Экспертно-аналитического центра Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Дмитрий Шелест.

"Для крупных региональных проектов с участием зарубежных инвесторов уместно составление дорожной карты с участием региональных властей и представителей федерального центра - по крайней мере, до выхода предприятия на окупаемость. Это необходимо для оказания содействия бизнесу с одной стороны, а с другой - для учета возможностей развития социальной среды под воздействием инвестиционной программы", - отметил эксперт.

По его словам, приоритетность таких проектов уместно рассматривать в привязке к тому, как крупные инвестиции притягивают к себе малый и средний бизнес.

Эксперт ДВФУ также считает, что резидентам Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития (ТОР) необходимо предоставить возможность работы в других районах Дальнего Востока с учетом льготных режимов, если это не создает конфликт интересов с местным бизнесом.

Меры поддержки инвесторов будут обсуждаться на отдельной сессии Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.