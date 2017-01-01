Эксперт: ТОР и свободный порт позволили увеличить экспортные контейнерные перевозки

Директор департамента флота "Дальневосточного морского пароходства" отметил, что, например, благодаря введению электронного документооборота обработка судов в порту Владивосток ускорилась в разы

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Введение режимов территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток позволили значительно увеличить объем экспортных контейнерных перевозок FESCO, сообщил ТАСС в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) директор департамента флота "Дальневосточного морского пароходства" (ДВМП, FESCO) Владимир Чабров.

"Это (новые экономические режимы - прим. ТАСС) больше коснулось наших линейных сервисов и в основном экспорта. Экспортные перевозки, в первую очередь контейнерные, за последний год значительно выросли. Одна из причин, это изменение курса валют, конъюнктура рынка. Ну и, конечно, введение этих режимов, которые послабляют, уменьшают время оформления, упрощают процедуры, конечно тоже сказывается", - сообщил Чабров.

Он отметил, что, например, благодаря введению электронного документооборота обработка судов в порту Владивосток ускорилась в разы. Если раньше для контейнеровоза с 2 тыс. контейнеров на борту приходилось пропечатывать 6 тыс. документов, по три экземпляра на каждый контейнер, то теперь судно подает электронный манифест, который при подходе передается и порту, и таможне, и в котором указано, какой груз идет транзитом, а какой нужно оставить во Владивостоке.

Режимы ТОР и свободного порта Владивосток, первые результаты их работы и перспективы развития будут обсуждаться во время Восточного экономического форума во Владивостоке в рамках сессий, объединенных темой "Экономическая политика на востоке России. Что делаем дальше?".

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.