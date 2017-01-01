По мнению замдиректора экспертно-аналитического центра ДВФУ, для развития дальневосточных регионов "необходимо интернационализировать бизнес-среду"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Бизнесмены из стран Юго-Восточной Азии, Индии, стран Персидского залива должны привлекаться к проектам на приграничных территориях России на Дальнем Востоке. Такое мнение в преддверии Восточного экономического форму (ВЭФ) высказал ТАСС заместитель директора экспертно-аналитического центра Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Дмитрий Шелест.

"Для развития дальневосточных регионов и приграничных территорий необходимо интернационализировать бизнес-среду. То есть привлекать не только партнеров соседних государств, но и компании из Юго-Восточной Азии, Индии, стран Персидского залива и т. д. Широкое присутствие зарубежных участников будет формировать более мобильную бизнес-среду и увеличит конкуренцию среди компаний, действующих в регионе",- считает эксперт.

По его мнению, еще одной мерой развития приграничных территорий должно стать развитие бизнес-кластеров в областях перспективных как для местных, так и для иностранных предпринимателей: глубокая переработка древесины, развитие аквакультуры, морская робототехника, переработка сельскохозяйственной продукции, туризм.

"В упомянутых сферах необходимо обеспечить алгоритм создания предприятий с зарубежными партнерами по принципу "одного окна", доступу к объектам транспортной инфраструктуры и упрощенной процедурой оформления экспортируемых товаров не только в ТОРах [территорий опережающего развития] и СПВ [свободного порта Владивосток], но и на приграничных территориях", - отметил Шелест.

Китайский бизнес в регионах Дальнего Востока

Развитие китайского бизнеса в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) сдерживают проблемы с квалифицированными кадрами и органами власти на местах. "Китайский бизнес демонстрирует готовность увеличивать свое присутствие и дальше, однако, возможности реализации тех или иных проектов наталкиваются на отсутствие квалифицированных кадров с российской стороны, низкие возможности по монетизации коммерческих проектов и проблемы с российскими органами государственной власти на местах",- сказал Шелест.

В частности, по его словам, многие китайские инвесторы утверждают, что местные власти тормозят некоторые начинания с их стороны для того, чтобы в регионах действовали и другие зарубежные игроки. "Возможно, создание Центра поддержки и привлечения китайских инвестиций в ДФО будет способствовать вовлечению китайской стороны в дальневосточные проекты в будущем",- отметил эксперт.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.