Эксперт: рост грузоперевозок по Севморпути тормозят инфраструктура и погода

По словам директора департамента флота "Дальневосточного морского пароходства" Владимира Чаброва, развитию судоходства в Арктике также мешает отсутствие регулярной авиаразведки

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Плохо развитая инфраструктура портов, сложные погодные условия и отсутствие регулярной авиаразведки, которая была бы доступна судовладельцам, сдерживают рост грузоперевозок по Северному морскому пути. Такое мнение высказал ТАСС директор департамента флота "Дальневосточного морского пароходства" (ДВМП, Fesco) Владимир Чабров в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Его (рост грузоперевозок по СМП - прим. ТАСС) сдерживает в первую очередь инфраструктура портов, которые находятся на Cеверном морском пути. <...> Можно ли говорить об увеличении? Можно, потому что мы понимаем, что cевер - это углеводородное сырье, нефть, газ, уголь, и, если говорить о перспективах, то, как сообщал ранее гендиректор "Атомфлота" Вячеслав Рукша, объем грузопотока может увеличиться за счет этого до 40 млн тонн к 2024 году и 80 млн тонн к 2029 году", - рассказал Чабров.

В качестве примера он привел порт Певек, где из-за нехватки причалов и недостаточной глубины порта возникают сложности с заходом судов и организацией погрузо-разгрузочных работ, в связи с чем скапливается очередь из судов, ожидающих обработки. Также развитие судоходства в Арктике сдерживают сложные и порой непредсказуемые природные условия, процессы формирования ледяного покрова, ограниченная достоверность гидрометеорологической информации в Арктике и отсутствие регулярной авиаразведки, доступной рядовому судовладельцу.

Чабров отметил, что структура того, что завозят на Северный морской путь, практически не меняется. "Основные клиенты там - нефтегазовые, угольные компании, которые завозят в первую очередь оборудование, технику, снабжение", - пояснил он. Помимо этого, он упомянул Министерство обороны, которое занимается восстановлением инфраструктуры, завозом строительных и военных грузов, а также техники для производства работ.

Он отметил, что говорить об объеме перевозок по Северному морскому пути в нынешнем сезоне пока рано, так как он еще не завершился. В прошлом году общий объем перевозок по нему составил около 6,9 млн тонн.

Развитие Арктики и Северного морского пути, проблемы, перспективы и конкретные шаги будут обсуждаться на профильной сессии "Развитие Северного морского пути. От слов к делу" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.