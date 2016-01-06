{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
4 сентября, 07:17
МИД Японии: позиции Токио и Москвы по денуклеаризации КНДР полностью совпадают

Министр иностранных дел Таро Коно также выразил намерение продолжать взаимодействие с РФ по вопросу КНДР

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Позиции Японии и РФ, касающиеся сотрудничества в Совбезе ООН и денуклеаризации Корейского полуострова, полностью совпадают. Об этом заявил журналистам в понедельник японский министр иностранных дел Таро Коно.

Смотрите также
Ядерная программа КНДР. Досье

"Что касается тесного сотрудничества, в том числе в Совбезе ООН, а также [достижения] целей по денуклеаризации Корейского полуострова, то наши позиции полностью совпадают", - сказал он. Коно также выразил намерение и дальше продолжать взаимодействие с РФ по вопросу КНДР.

Он напомнил, что на Восточном экономическом форуме запланирована встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, по словам Коно, на Генеральной Ассамблее ООН прорабатывается встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в российском диппредставительстве, ранее в понедельник посол России в Японии Евгений Афанасьев встретился с главой МИД Японии. В частности, стороны затронули вопросы сотрудничества по северокорейской проблеме.

Смотрите также
Мощнее, чем бомба, сброшенная на Нагасаки: КНДР провела шестое ядерное испытаниеНезамаскированная угроза Вашингтону: мировая реакция на ядерное испытание в КНДР Путин в беседе с Абэ призвал не поддаваться эмоциям в связи с испытаниями в КНДРТрамп подтвердил готовность США использовать против КНДР ядерное оружие
Фотобанк
Перейти
Теги
Коно, ТароВЭФ-2017Абэ, СиндзоСитуация на Корейском полуостровеРакетные запуски в КНДРРоссияКНДРЯпонияПутин, Владимир Владимирович
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.