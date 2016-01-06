МИД Японии: позиции Токио и Москвы по денуклеаризации КНДР полностью совпадают

Министр иностранных дел Таро Коно также выразил намерение продолжать взаимодействие с РФ по вопросу КНДР

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Позиции Японии и РФ, касающиеся сотрудничества в Совбезе ООН и денуклеаризации Корейского полуострова, полностью совпадают. Об этом заявил журналистам в понедельник японский министр иностранных дел Таро Коно.

"Что касается тесного сотрудничества, в том числе в Совбезе ООН, а также [достижения] целей по денуклеаризации Корейского полуострова, то наши позиции полностью совпадают", - сказал он. Коно также выразил намерение и дальше продолжать взаимодействие с РФ по вопросу КНДР.

Он напомнил, что на Восточном экономическом форуме запланирована встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, по словам Коно, на Генеральной Ассамблее ООН прорабатывается встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в российском диппредставительстве, ранее в понедельник посол России в Японии Евгений Афанасьев встретился с главой МИД Японии. В частности, стороны затронули вопросы сотрудничества по северокорейской проблеме.