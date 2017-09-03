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4 сентября, 09:06
Абэ хочет обсудить с Путиным на ВЭФ КНДР и деятельность на Курилах

По словам замминистра иностранных дел РФ Игоря Моргулова, лидерам России и Японии в ходе форума доложат о совместных проектах на островах

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время предстоящей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на третьем Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке рассчитывает обсудить ситуацию вокруг КНДР и продвижение совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Об этом Абэ заявил в понедельник на заседании с участием членов правительства и правящей Либерально-демократической партии.

"Помимо обсуждения Северной Кореи, я также намерен продвигать решение проблемы мирного договора за счет конкретизации совместной экономической деятельности на островах и организации свободных посещений могил предков [бывшими жителями]", - сказал премьер.

Как сообщил в интервью газете Tokyo Shimbun заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, лидерам России и Японии во время их встречи во Владивостоке будет доложено о пилотных проектах в рамках совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.

По итогам визита Путина 15-16 декабря прошлого года в Японию и его встреч с Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. В этом году состоялось два раунда консультаций по этому вопросу на уровне заместителей глав МИД двух стран.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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