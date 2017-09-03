Трутнев: ситуация вокруг КНДР была бы спокойнее, если бы США не "бряцали оружием"

По словам вице-премьера РФ, поведение Пхеньяна "абсолютно понятно"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Ситуация вокруг КНДР была бы спокойнее, если бы США постоянно не "бряцали оружием". Такое мнение высказал в интервью ТАСС полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев.

"Мое собственное мнение заключается в том, что там бы не было этого конфликта, если бы он постоянно не поддерживался США. Как только хоть что-то начинается у Северной и Южной Кореи, как только там чуть-чуть что-то успокаивается, мгновенно возникают какие-нибудь военно-морские учения, аж с какой-нибудь тренировкой захвата Пхеньяна. Это откровенная провокация", - заявил Трутнев.

Он отметил, что в регионе "есть огромные Соединенные Штаты Америки, которые рядом постоянно бряцают оружием". "Какая может быть реакция у КНДР? Они хватаются за то оружие, которое у них под рукой, потому что понимают, что будет на следующий день после того, как кто-то войдет в Пхеньян. Они совершенно четко видят, что происходило в других странах, и их поведение абсолютно понятно", - сказал Трутнев.