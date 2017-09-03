Трутнев: ситуация вокруг КНДР была бы спокойнее, если бы США не "бряцали оружием"

По словам вице-премьера РФ, поведение Пхеньяна "абсолютно понятно"
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Ситуация вокруг КНДР была бы спокойнее, если бы США постоянно не "бряцали оружием". Такое мнение высказал в интервью ТАСС полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев.
"Мое собственное мнение заключается в том, что там бы не было этого конфликта, если бы он постоянно не поддерживался США. Как только хоть что-то начинается у Северной и Южной Кореи, как только там чуть-чуть что-то успокаивается, мгновенно возникают какие-нибудь военно-морские учения, аж с какой-нибудь тренировкой захвата Пхеньяна. Это откровенная провокация", - заявил Трутнев.
Он отметил, что в регионе "есть огромные Соединенные Штаты Америки, которые рядом постоянно бряцают оружием". "Какая может быть реакция у КНДР? Они хватаются за то оружие, которое у них под рукой, потому что понимают, что будет на следующий день после того, как кто-то войдет в Пхеньян. Они совершенно четко видят, что происходило в других странах, и их поведение абсолютно понятно", - сказал Трутнев.
Полпред выразил уверенность, что "определенным политикам стоит успокоиться чуть-чуть, и ситуация будет спокойнее". По его мнению, КНДР "с превеликим удовольствием" занялась бы развитием своей промышленности, экономики, повышением уровня жизни людей. "Наверняка, они бы этим занимались, если бы их постоянно не пугали. А их пугают постоянно", - указал Трутнев.
При этом полпред президента не исключил, что "с приходом нового руководства Южной Кореи произойдут какие-то изменения, во всяком случае, шансы есть". На полях ВЭФ-2017 запланирована встреча президента РФ Владимира Путина с руководителем Южной Кореи, напомнил Трутнев, предположив, что "наверняка тема взаимоотношений с Северной Кореей будет обсуждаться".
Юрий Трутнев, являющийся сопредседателем комиссии по развитию торгово-экономического сотрудничества России и Южной Кореи, отметил, что эта комиссия в последние годы толком не работала. "Но сейчас они заинтересованы в продолжении работы, и я надеюсь, что мы сможем внести вклад в улучшение экономических отношений. В том числе в рамках этих экономических отношений рассматриваются и трехсторонние отношения с Южной и Северной Кореей. И я с удовольствием буду заниматься этим", - заключил он.
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