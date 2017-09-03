Посетители выставки "Улица Дальнего востока" также смогут посетить светомузыкальное шоу, примерить национальный костюм и покататься на беговых лыжах при помощи специального тренажера

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Самая протяженная в Евразии гонка на собачьих упряжках "Берингия", которая ежегодно проводится на Камчатке, будет представлена в павильоне региона на "Улице Дальнего Востока", которая откроется 5 сентября в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом в понедельник сообщили в оргкомитете состязаний.

"Площадка Камчатки на "Улице Дальнего Востока" получилась довольно впечатляющей, она удивляет не только масштабом, но и технологической оснащенностью. Будет в том числе презентация "Берингии". Любой желающий сможет в фотозоне, посвященной гонке, переодеться в национальный костюм и сфотографироваться на фоне импровизированных вулканов и собачьей упряжки. Рядом с павильоном будут открыты интерактивная площадка и фотовыставка, посвященная традиционной гонке", - сообщили в оргкомитете.

В этом году основой экспозиции Камчатки на "Улице Дальнего Востока" станет камчатская пурга. Кроме того, гости смогут попробовать покататься на горных лыжах, сноуборде и беговых лыжах на специальном тренажере. Также на площадке размещены жилища алеутов и коряков, наполненные предметами быта этих народов, а с наступлением темноты на камчатской площадке будет проходить светомузыкальное шоу с лазерной 3D-проекцией.

"Берингия" - традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках, которая ежегодно проходит в марте. Первая гонка состоялась в 1990 году. Тогда на трассу протяженностью 250 км вышли восемь упряжек. На следующий год длина трассы составила уже 1980 км, и ее занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую протяженную в мире. В 2018 году гонка должна объединиться с традиционной чукотской гонкой "Надежда" и пройти от Камчатки до Чукотки.

ВЭФ-2017

В этом году выставка "Улица Дальнего Востока" будет работать шесть дней с 5 по 10 сентября. Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.