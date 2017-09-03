Русским искусством интересуются гости из Азии

Губернатор региона подчеркнул, что подготовка к созданию филиала уже началась

ТАСС, 4 сентября. Виртуальная версия Государственного Русского музея будет создана в Приморском крае до открытия в регионе его полноценного филиала. К такому решению в понедельник пришли губернатор Владимир Миклушевский и директор музея Владимир Гусев на полях третьего Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, сообщила пресс-служба администрации края.

"Глава региона обсудил с руководителем музея планы по развитию филиала в Приморье. Принято решение открыть в первую очередь виртуальную версию музея, которая начнет работу до открытия полноценного выставочного центра", - говорится в сообщении.

Соглашение о сотрудничестве по открытию филиала Русского музея подписали в июне 2017 года. Миклушевский подчеркнул что подготовка к созданию филиала уже началась. "У нас есть предложения по зданию, где может быть размещен филиал Государственного Русского музея, готовы сделать там ремонт и реконструкцию в соответствии с техническим заданием", - сказал губернатор.

В свою очередь Гусев предложил начать совместную работу с открытия виртуальной версии музея. Благодаря компьютерным технологиям жители и гости Приморья получат доступ к богатейшей коллекции русского изобразительного искусства и ценностям русской культуры - медиатека музея включает более 400 мультимедийных программ и фильмов.

"Предлагаю сделать первый шаг к открытию филиала Государственного Русского музея в Приморье с виртуальной версии, сделать это сможем в ближайшее время. В то время, пока будем готовить здание для размещения экспозиций, мультимедийный комплекс уже будет работать, прежде всего для юных приморцев. Разместить его планируется в здании детского музейного центра Приморской краевой картинной галереи", - предложил директор музея.

Миклушевский идею поддержал и подчеркнул, что открытие виртуального филиала не должно "затормозить" процесс по созданию полноценного выставочного комплекса. "Результатом нашей работы должно стать открытие полноценного филиала, где жители и гости края смогут увидеть настоящие культурные ценности. Планируем каждые полгода обновлять экспозиции", - отметил глава региона.

Русским искусством интересуются гости из Азии

По словам главы Приморского края, русским искусством интересуются не только местные жители, но и гости из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. "С 2012 года въездной турпоток в Приморье увеличился в семь раз, и связано это с колоссальным скачком в развитии культурной жизни. Например, очень многие азиаты посещают Приморскую сцену Мариинского театра. Уверен, туристы с удовольствием придут и в филиал Русского музея", - сказал Миклушевский.

По поручению президента Владимира Путина в Приморье создают филиалы других знаменитых российских музеев. В конце августа было подписано соглашение о создании филиала Третьяковки, и 5 сентября в Приморье пройдет первая выставка галереи - жители и гости края смогут увидеть "Март" Исаака Левитана. Продолжается работа по созданию спутника Эрмитажа.

Кроме того, в Приморском крае будет создан один из 25 филиалов исторического парка "Россия - моя история". В Приморье для него выбрали здание, где раньше располагались музей современного искусства и библиотека Дальневосточного государственного технического университета. Сейчас здесь идет капитальный ремонт.

О форуме

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.