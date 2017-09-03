В коллекцию из 700 документов на русском и английском языках в том числе вошли первые карты путешественников, отчеты Русского географического общества и труды ученого Федора Литке

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Несколько сотен документов из электронных фондов Президентской библиотеки об освоении и развитии дальневосточных территорий России будут представлены в международном пресс-центре форума III Восточного экономического форума во Владивостоке 6-7 сентября.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе библиотеки, коллекция "Точка притяжения - российский Дальний Восток" состоит из 700 документов. Она также доступна на портале библиотеки. "Материалы, собранные и оцифрованные Президентской библиотекой, охватывают многие века деятельности по освоению и развитию дальневосточных территорий России. Представлены официальные документы, отражающие сегодняшнее участие государства в укреплении Дальнего Востока как крупного экономического, геополитического и культурного региона", - рассказали в пресс-службе.

Отдельный блок документов - исследования об экономических взаимоотношениях России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона начиная с середины XVIII века. Основу коллекции составили официальные документы и научные исследования, очерки и воспоминания участников дальневосточных экспедиций, кино- и фотохроника, архивные документы и материалы.

О чем говорят документы

Оцифрованы и представлены в свободном доступе донесения Святейшему Синоду, первые карты путешественников, отчеты Русского географического общества, подготовленные по итогам экспедиций в XIX веке в земли Чукотки, Камчатки, Сахалина, Якутии, Амурского края, на другие территории.

Так, можно ознакомиться с трудом одного из видных географов XIX века, выдающегося мореплавателя и ученого, основателя Русского географического общества, адмирала графа Федора Литке "Путешествие вокруг света, совершенное по повелению императора Николая I на военном шлюпе Сенявине в 1826, 1827, 1828 и 1829 годах, флота капитаном Федором Литке". Издание вышло в свет по результатам кругосветной экспедиции, во время которой моряки провели гидрографические, картографические, магнитные, астрономические исследования, открыли новые острова, назвав их островами Сенявина, посетили Русскую Америку.

Часть коллекции посвящена заселению и развитию Дальнего Востока. На портале Президентской библиотеки можно исследовать результаты переписи 1897 года, которые были выпущены императорским Русским географическим обществом. В их основу лег труд и писателя Антона Чехова, который собрал множество статистических данных во время путешествия по Сахалину. Документы дают подробное описание народностей Дальнего Востока: якутов, чукчей, корейцев, китайцев, многих других коренных жителей. По этим документам можно видеть, что российский Дальний Восток всегда был многонациональным, принимал и немало иностранных рабочих: уже в начале XX века рассматривалось довольно много документов об их привлечении из Китая на местные предприятия.

Эту тему также изучал историк и географ, исследователь Сибири Петр Головачев, который в 1904 году опубликовал материалы, посвященные экономическому развитию Дальнего Востока. В представленном в коллекции Президентской библиотеки его труде "Россия на Дальнем Востоке" ученый исследовал факторы развития Хабаровска и Владивостока, а также причины, тормозившие развитие различных отраслей экономики Приамурья. В этом же разделе представлены "Материалы о положении и нуждах торговли и промышленности на Дальнем Востоке", опубликованные в 1911 году горным инженером, профессором Александром Митинским.

Коллекция будет доступна на русском и английском языках. Источниками формирования послужили фонды Российского государственного исторического архива, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива кинофотодокументов, Архива внешней политики Российской империи, Государственной публичной исторической библиотеки России, Российской государственной библиотеки, Дальневосточной государственной научной библиотеки, Амурской областной научной библиотеки, Тихоокеанского государственного университета, Забайкальской краевой научной библиотеки и другие.

ВЭФ-2017

Восточный экономический форум - 2017 пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников, для участия в нем было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей. На нем было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.

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