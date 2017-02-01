Главными проблемами молодые люди видят отсутствие инфраструктуры вокруг "дальневосточных гектаров" и отток населения из региона
ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Участники молодежной площадки, которая работает в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, предлагают создать мультфильмы о "дальневосточном гектаре", чтобы продвигать этот проект, и открыть "дальневосточную ипотеку", которая помогла бы сократить отток населения из региона. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК).
"Молодежная площадка ВЭФ работает по пяти направлениям - территории опережающего развития и свободный порт Владивосток, "дальневосточный гектар", демография и кадры, технологическое предпринимательство и социально ориентированные некоммерческие организации. Ребятам предстоит не только сформулировать основные вызовы, но и предложить решения, первые шаги, которые, на их взгляд, изменят ситуацию. Сегодня их идеи верифицировали эксперты", - говорится в сообщении.
Среди вызовов по "дальневосточному гектару" молодые люди назвали отсутствие инфраструктуры и понимания, как использовать земельный участок, предложили увеличить количество бизнес-планов для участников и штат региональных уполномоченных органов и ввести в профильных вузах практику на гектарах.
Также они предлагают сделать освоение "дальневосточных гектаров" в качестве тем для дипломов в аграрных вузах или открыть практику в успешных фермах и производствах, запущенных участниками программы. "В рамках продвижения также можно было бы создать мультфильмы о дальневосточном гектаре, например, "Маша и гектар", прививая детям национальную идею с малых лет", - приводятся в сообщении слова участников Молодежной площадки.
Также предлагается развивать гектары вокруг территорий опережающего развития, в рамках которых создается мощная инфраструктура. Для решения кадровых проблем на Дальнем Востоке молодые люди предлагают усилить и систематизировать профориентационную работу среди школьников и взаимодействие с работодателями, а также развивать трудовую мобильность.
Чтобы сократить миграционный отток населения с Дальнего востока, по мнению молодежи, нужно сосредоточиться на повышении качества и доступности медицинской помощи, а также мерах по стимулированию рождаемости, а ключевым аргументом сделать решение жилищного вопроса, убеждены дальневосточники. Эффективной мерой для укоренения молодежи в регионе может стать "дальневосточная ипотека", закрепляющая обязательство участника прожить в регионе определенный срок.
"Все озвученные идеи получили обратную связь от экспертов площадки, привлеченных Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, и будут оттачиваться до безупречности. Лучшие из них войдут в итоговую резолюцию, которая будет презентована на пленарном заседании Молодежного и Образовательного дня ВЭФ 5 сентября", - говорится в сообщении.
Молодежная площадка ВЭФ начала работу 1 сентября в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ), ее участниками стали более 400 молодых лидеров со всех девяти регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО), в том числе - школьники и студенты. Разбившись на группы, молодые люди за четыре дня разработают свои проекты по пяти направлениям: территории опережающего развития и свободный порт Владивосток, программа "Дальневосточный гектар", демографическая и кадровая политика, социально- ориентированные некоммерческие организации, технологическое предпринимательство.
По каждому из направлений они готовят дорожные карты, которые 5 сентября представят полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу, министру по развитию Дальнего Востока Александру Галушке и дальневосточным губернаторам. Отдельным направлением работы молодых лидеров стало российско-японское сотрудничество.
ВЭФ пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.