Главными проблемами молодые люди видят отсутствие инфраструктуры вокруг "дальневосточных гектаров" и отток населения из региона

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Участники молодежной площадки, которая работает в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, предлагают создать мультфильмы о "дальневосточном гектаре", чтобы продвигать этот проект, и открыть "дальневосточную ипотеку", которая помогла бы сократить отток населения из региона. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК).

"Молодежная площадка ВЭФ работает по пяти направлениям - территории опережающего развития и свободный порт Владивосток, "дальневосточный гектар", демография и кадры, технологическое предпринимательство и социально ориентированные некоммерческие организации. Ребятам предстоит не только сформулировать основные вызовы, но и предложить решения, первые шаги, которые, на их взгляд, изменят ситуацию. Сегодня их идеи верифицировали эксперты", - говорится в сообщении.

Среди вызовов по "дальневосточному гектару" молодые люди назвали отсутствие инфраструктуры и понимания, как использовать земельный участок, предложили увеличить количество бизнес-планов для участников и штат региональных уполномоченных органов и ввести в профильных вузах практику на гектарах.

Также они предлагают сделать освоение "дальневосточных гектаров" в качестве тем для дипломов в аграрных вузах или открыть практику в успешных фермах и производствах, запущенных участниками программы. "В рамках продвижения также можно было бы создать мультфильмы о дальневосточном гектаре, например, "Маша и гектар", прививая детям национальную идею с малых лет", - приводятся в сообщении слова участников Молодежной площадки.

Также предлагается развивать гектары вокруг территорий опережающего развития, в рамках которых создается мощная инфраструктура. Для решения кадровых проблем на Дальнем Востоке молодые люди предлагают усилить и систематизировать профориентационную работу среди школьников и взаимодействие с работодателями, а также развивать трудовую мобильность.