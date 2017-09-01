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4 сентября, 13:06
Японское архитектурное бюро предлагает план модернизации городской среды Владивостока

В рамках проекта предусмотрена модернизация центральных улиц и прибрежной зоны города путем частичного переноса портовых мощностей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Японское архитектурное бюро Nikken Sekkei предлагает реализовать во Владивостоке концепцию Gateway to Innovation (англ. "Путь к инновации"), подразумевающую комплексную модернизацию городской среды. В компании корреспонденту ТАСС сообщили некоторые подробности плана, который совместной с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) будет представлен на третьем Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"В качестве нашего видения городского развития мы предлагаем концепцию Gateway to Innovation", - отметили в бюро, пояснив, что она подразумевает улучшение городской среды с целью создания возможностей для развития туризма и инновационных промышленных отраслей. По мнению компании, в этом может помочь "природная среда города, а также наличие в большом количестве исторических ресурсов, образовательных и исследовательских объектов". Все это, уверяют в Nikken Sekkei, имеет определенный потенциал.

В частности, предложение японского бюро предполагает такие стратегические преобразования как модернизацию центральных улиц города и прибрежной зоны Владивостока путем частичного переноса портовых мощностей, а также создание новых индустриальных зон путем переноса существующих объектов. Кроме того в Nikken Sekkei считают необходимым задействовать неиспользуемые объекты для создания новых бизнес-зон.

Другой ключевой проблемой, решение которой хотят предложить японские дизайнеры, являются транспортные заторы. Для этого, считают в Nikken Sekkei, необходимо развитие сети общественного транспорта и налаживание кольцевой системы автомобильных дорог на обширной площади.

Представление плана развития Владивостокского городского округа на ВЭФ станет следующим этапом работы РФ и Японии по плану из восьми пунктов, предложенному в мае 2016 года премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Договор между Nikken Sekkei и Фондом единого института развития в жилищной среде о разработке мастер-плана для Владивостока был подписан в декабре 2016 года во время визита в Японию президента РФ Владимира Путина.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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ВЭФ-2017РоссияЯпония
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