РОТОБО: совместная деятельность на Курилах возможна в сфере рыболовства и туризма

Глава Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами считает, что экономическое сотрудничество должно осуществляться при поддержке компаний с Хоккайдо

ТОКИО, 4 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Совместная экономическая деятельность на Южных Курилах должна осуществляться на основе идеи развития соответствующих российских и японских регионов, и возможна в таких отраслях, как рыбный промысел, туризм, медицина, сельское хозяйство и строительство инфраструктуры. Такую точку зрения высказал в интервью ТАСС в преддверии третьего Восточного экономического форума президент Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО), председатель совета директоров корпорации Kawasaki Heavy Industries Сигэру Мураяма.

"Предполагается, что сотрудничество в этом районе будет осуществляться в таких областях, как рыбный промысел, туризм, медицина, сельское хозяйство и строительство инфраструктуры - дорог, портов, электростанций и так далее", - сказал он, отметив, что в таком случае "ожидается активность компаний с Хоккайдо, которые имеют богатый опыт в области рыболовства и оказании медицинских услуг в отдаленных регионах, а также обладают технологиями в области сельского хозяйства и строительства в регионах с холодным климатом".

Мураяма выразил надежду на то, что "и Япония, и Россия объединят свою мудрость и создадут такой механизм, с которым будут согласны обе стороны, и смогут наслаждаться взаимными выгодами от этого". Вместе с тем, по его мнению, "совместная экономическая деятельность должна осуществляться на основе идеи о региональном развитии путем создания рабочих мест, начиная с сотрудничества между четырьмя северными островами и компаниями с Хоккайдо при поддержке правительств Японии и России".

В апреле президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели переговоры в Москве, на которых обсуждалась тематика совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Курильских островах. О начале совместной работы на Курилах лидеры договорились в декабре 2016 года во время первого за десять лет визита Путина в Японию.

По данным японских СМИ, в число возможных проектов, о которых могут договориться стороны, входят организация туристических круизов вблизи островов, а также разведение морского ежа и гребешка в акватории Южных Курил.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.