В частности, с января по июнь 2017 года российско-японский внешнеторговый оборот вырос на 35,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

"По данным торговой статистики Министерства финансов Японии, в период с января по июнь 2017 года внешнеторговый оборот между Японией и Россией вырос на 35,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом экспорт из Японии в Россию вырос на 26,1%, а импорт из России в Японию увеличился на 40%, - привел он последние статистические данные японской стороны. - Думаю, можно сказать, что это происходит из-за того, что экономика России в 2017 году хоть и медленно, но все же росла, а экономика Японии также благоприятно развивается".

ТОКИО, 4 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Внешнеторговый оборот между Россией и Японией растет на фоне восстановления российской экономики. Такую оценку высказал в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума президент Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО), председатель совета директоров корпорации Kawasaki Heavy Industries Сигэру Мураяма.

При этом, по оценке главы РОТОБО, принимая во внимание тот факт, что в структуре экспорта в РФ выросли поставки двигателей и строительной техники, можно говорить об "активизации инвестиционной деятельности и строительства в России". "Кроме того, таким же образом растут поставки автомобильных деталей, и это можно считать признаком восстановления производства японских автомобильных компаний в России", - добавил он.

Рост торговли на фоне активизации диалога

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко в интервью ТАСС говорил, что двусторонний товарооборот в первом полугодии 2017 года вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным японского Минфина, объем торговли с января по июнь включительно составил около $10,24 млрд долларов против $7,54 млрд годом ранее.

Таким образом, с учетом благоприятных факторов удалось переломить негативную тенденцию в двусторонней торговле, поскольку на протяжении двух лет, начиная с 2014 года, товарооборот снижался. В 2016 году этот показатель составил около $16,1 млрд, что почти на 30% меньше чем годом ранее.

В последнее время заметно активизировался диалог между Москвой и Токио на различных уровнях. Лидеры двух стран регулярно проводят встречи на высшем уровне, практически каждый месяц Россию и Японию посещают со взаимными визитами делегации бизнеса.

Основой для развития экономического сотрудничества стал план из восьми пунктов, предложенный японским премьером Синдзо Абэ в мае прошлого года. Документ подразумевает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.