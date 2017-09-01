Президент Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) убежден, что правительство РФ сделало немало для развития региона, но необходимо продолжать поддержку

ТОКИО, 4 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Российский Дальний Восток является огромным регионом с небольшим населением, вместе с тем, благодаря запасам природных ресурсов РФ имеет возможность выстроить в регионе эффективную модель торговли для экспорта товаров в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Такую точку зрения высказал в интервью ТАСС в преддверии третьего Восточного экономического форума президент Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО), председатель совета директоров корпорации Kawasaki Heavy Industries Сигэру Мураяма.

"Российский Дальний Восток - это очень большая территория, на которой проживает всего около шести миллионов человек, и для японского бизнеса, за исключением некоторой части малых и средних компаний, он не является привлекательным рынком", - сказал он, подчеркнув, что регион "является сокровищницей, хранящей такие ресурсы, как нефть, природный газ, уголь, металлы, дерево и морские ресурсы".

Всходы появились, но пока не проросли

С этой точки зрения Дальний Восток является привлекательным регионом, однако "Россия хочет перерабатывать добытые ресурсы у себя в стране и поставлять их на рынок с добавленной стоимостью", отметил Мураяма. "Дальний Восток, с точки зрения размеров рынка, маленький, и поэтому важно создать модель экспорта готовых товаров в страны АТР, в первую очередь в Японию и Китай", - добавил он.