Всходы появились, но пока не проросли

Президент Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) убежден, что правительство РФ сделало немало для развития региона, но необходимо продолжать поддержку
ТОКИО, 4 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Российский Дальний Восток является огромным регионом с небольшим населением, вместе с тем, благодаря запасам природных ресурсов РФ имеет возможность выстроить в регионе эффективную модель торговли для экспорта товаров в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Такую точку зрения высказал в интервью ТАСС в преддверии третьего Восточного экономического форума президент Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО), председатель совета директоров корпорации Kawasaki Heavy Industries Сигэру Мураяма.
"Российский Дальний Восток - это очень большая территория, на которой проживает всего около шести миллионов человек, и для японского бизнеса, за исключением некоторой части малых и средних компаний, он не является привлекательным рынком", - сказал он, подчеркнув, что регион "является сокровищницей, хранящей такие ресурсы, как нефть, природный газ, уголь, металлы, дерево и морские ресурсы".
С этой точки зрения Дальний Восток является привлекательным регионом, однако "Россия хочет перерабатывать добытые ресурсы у себя в стране и поставлять их на рынок с добавленной стоимостью", отметил Мураяма. "Дальний Восток, с точки зрения размеров рынка, маленький, и поэтому важно создать модель экспорта готовых товаров в страны АТР, в первую очередь в Японию и Китай", - добавил он.
Для этого России придется соответствовать требованиям международной конкуренции, а на Дальнем Востоке раньше "были условия, при которых сложно производить конкурентные с точки зрения цены готовые товары". В числе причин - плохая инфраструктура и высокая стоимость логистики. Однако сейчас в регионе благодаря усилиям властей появляются новые возможности.
"Я думаю, что благодаря такой предпринимаемой в последние годы российскими властями волевой политике по развитию Дальнего Востока, включающей создание территорий опережающего развития и введение системы свободных портов, значимость этих ценовых факторов снижается, и на российском Дальнем Востоке появляются возможности", - сказал Мураяма, отметив, что необходима поддержка со стороны правительства и дальнейшие усилия, чтоб "эти всходы проросли".
В последнее время заметно активизировался диалог между Москвой и Токио на различных уровнях. Лидеры двух стран регулярно проводят встречи на высшем уровне, практически каждый месяц Россию и Японию посещают со взаимными визитами делегации бизнеса.
Основой для развития экономического сотрудничества стал план из восьми пунктов, предложенный японским премьером Синдзо Абэ в мае прошлого года. Документ подразумевает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику.
Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.