Россия ожидает прибытия делегации КНДР на Восточный экономический форум

Об этом заявил зампредседателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Россия ожидает прибытия делегации КНДР для участия в работе Восточного экономического форума. Об этом в понедельник заявил журналистам заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Скажем так, день сбора основных участников завтра, а не сегодня. Сегодня мы собрались чуть раньше, чтобы иметь возможность провести межправительственную комиссию [РФ и Южной Кореи]. Завтра уже форум пойдет своим чередом, честно говоря, нам трудно будет заседать вот так, в свободном режиме. Представителя Северной Кореи мы ждем", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.