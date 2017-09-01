"Ростелеком" подключит к оптоволокну более 400 объектов сферы образования в Приморье

Подписание документа приурочено к Восточному экономическому форуму

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Компания "Ростелеком" в 2017-2019 годах подключит к оптоволоконным сетям 414 объектов сферы образования в Приморском крае, соответствующее соглашение подписали в понедельник президент компании Михаил Осеевский и губернатор региона Владимир Миклушевский, сообщает пресс-служба администрации края. Подписание документа приурочено к Восточному экономическому форуму (ВЭФ), который откроется в среду во Владивостоке.

"Цель соглашения - развитие инфраструктуры связи, комплексных государственных информационных систем и телекоммуникаций для объектов сферы образования Приморского края. "Ростелеком" обеспечит подключение к оптоволоконным сетям связи 414 объектов сферы образования Приморского края в течение 2017-2019 годов", - говорится в сообщении.

В ходе церемонии подписания Осеевский отметил, что "Ростелеком" в последние годы вложил в развитие цифровой инфраструктуры на Дальнем Востоке и, в частности, в Приморье несколько миллиардов рублей, сообщает пресс- служба. По его словам, приоритет компании на несколько лет вперед - обеспечение бизнеса цифровыми сервисами, которые повысят производительность труда, сократят издержки, сделают компании более конкурентоспособными и дадут им возможности выхода на новые рынки. Кроме того, компания готова дать старт программе подключения к интернету медицинских учреждений, это даст технологическую основу для развития телемедицины.

Миклушевский предложил использовать при реализации проектов информатизации возможности государственно-частного партнерства.

"Если у провайдера есть гарантированный контракт на поставку определенного трафика, это позволяет сделать определенные инвестиции в инфраструктуру. А это, в свою очередь, помогает цифровизации остального населенного пункта, дает возможность подключать других абонентов на коммерческой основе. Это же касается варианта по цифровизации медицины", - приводятся в сообщении слова губернатора.

ВЭФ пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.