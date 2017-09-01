Участие в форуме подтвердили 723 представителя бизнеса из 55 стран, включая Китай, Индию, Японию, Австралию, Канаду, США и Великобританию

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Первый мед с "дальневосточного гектара" и якутские тепличные помидоры - так для участников стартующего во вторник во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ) будут выглядеть черты "новой реальности" на Дальнем Востоке после трех лет реализации программ развития региона.

Форум, впервые проведенный в 2015 году, стал витриной изменений на Дальнем Востоке, а также авторитетной международной площадкой для обсуждения экономической интеграции стран региона. В этом году гостями форума станут премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

Участие в Восточном экономическом форуме подтвердили 723 представителя бизнеса из 55 стран, включая Китай, Индию, Японию, Австралию, Канаду, США и Великобританию. Около 70 зарубежных компаний будут представлены на уровне руководителей.

Основная программа форума

В отличие от прошлого года, когда в дни форума по региону прошелся разрушительный тайфун "Лайонрок", сейчас Владивосток встречает гостей по-летнему теплой и солнечной погодой. "Нулевой" день форума с предварительной программой пройдет 5 сентября, основная программа намечена на 6-7 сентября.

По традиции участие в работе форума примет президент РФ Владимир Путин, который выступит 7 сентября на пленарной сессии, тема которой обозначена как "Дальний Восток: создавая новую реальность". По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, в речи главы государства будут озвучены новые идеи. "Год от года выступления отличаются друг от друга", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

"Разумеется, президент каждый раз выступает с новыми идеями, конечно, это выступление будет основываться на тех наработках, которые есть", - сообщил Песков, отметив, что пока не хотел бы раскрывать всех деталей предстоящей речи.

По словам пресс-секретаря, на Дальнем Востоке правительством "ведется системная, планомерная работа, и она имеет свои результаты". "Конечно, они будут отображены (в речи - прим. ТАСС), - добавил он. - Ну и экономическая конъюнктура, как вы знаете, не только внутрироссийская, меняется".

Есть о чем поговорить

Представитель Кремля подчеркнул, что позитивные тенденции в российской экономике усиливаются. "Это тоже учитывается при подготовке выступлений", - заверил Песков.

Пресс-секретарь предпочел не раскрывать, будет ли Путин касаться темы конкуренции в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) между Россией и другими странами АТР, прежде всего США. "Давайте пока не будем в детали вдаваться", - сказал он, добавив, что "мировая конкуренция в экономике - это неотъемлемая часть экономического развития". "Конечно, в этой конкуренции побеждает самый сильный и самый эффективный", - отметил представитель Кремля.

При этом он сделал акцент на том, что Дальний Восток - это один из важнейших приоритетов для Москвы. "Поэтому есть о чем поговорить", - заключил пресс-секретарь российского лидера.

На полях форума лидеры России, Японии и Южной Кореи могут обсудить ситуацию вокруг испытаний ядерного оружия, о которых заявила Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР).

Испытания вызвали жесткую реакцию международного сообщества. Действия Пхеньяна накануне в совместной декларации осудили лидеры стран БРИКС. Южная Корея и США не исключили возможности военного ответа. Министерство иностранных дел России призвало все заинтересованные стороны немедленно вернуться к диалогу и переговорам как единственно возможному способу комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова.

По словам полномочного представителя президента России на Дальнем Востоке, вице-премьера Юрия Трутнева, ситуация вокруг КНДР была бы спокойнее, если бы США постоянно не "бряцали оружием". "Мое собственное мнение заключается в том, что там бы не было этого конфликта, если бы он постоянно не поддерживался США. Как только хоть что-то начинается у Северной и Южной Кореи, как только там чуть-чуть что-то успокаивается, мгновенно возникают какие-нибудь военно-морские учения, аж с какой-нибудь тренировкой захвата Пхеньяна. Это откровенная провокация", - заявил Трутнев в интервью ТАСС накануне форума.

Экономическая повестка

В этом году участники обсудят эффективность территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток, инфраструктурную поддержку и программу "Дальневосточный гектар". Помимо этого, будет уделено внимание отдельным отраслям экономики: рыболовству, добыче золота и алмазов, деревопереработке и транспорту.

Давая оценку реализации программы выделения "дальневосточных гектаров", Трутнев признался, что у него "двойственное ощущение" от хода реализации программы. "С одной стороны, мне кажется, что мы затеяли очень большую, интересную, правильную работу. С другой стороны, то, что мы дошли до цифры 100 тысяч заявок, и оно как-то поуспокоилось, моему буйному нраву не соответствует. Мне кажется, что 100 тысяч - это все-таки недостаточно", - заявил он ТАСС.

Еще одной большой темой традиционно станет экономическое взаимодействие с партнерами из Азиатско- Тихоокеанского региона. При этом делегаты сосредоточатся именно на будущем региона и попытаются найти ответ на вопрос, что необходимо изменить для дальнейшего привлечения инвестиций на Дальний Восток.

В прошлом году на ВЭФ было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей. Ожидается, что в этом году будут представлены 32 проекта общим объемом инвестиций более 1,2 трлн рублей.

Сейчас инвесторам на Дальнем Востоке предоставляется широкий набор льгот и преференцией. Новая экономическая политика в отношении Дальнего Востока России позволила за последние три года привлечь в проекты развития региона более 2,2 трлн рублей инвестиций, из них более 1,4 трлн рублей - в проекты 17 территорий опережающего развития, созданных в регионе.

Минэкономразвития отмечает, что наибольший интерес инвесторов на Дальнем Востоке вызывают такие отрасли как добыча и переработка полезных ископаемых, создание крупных транспортно-логистических комплексов, лесная промышленность, сельское хозяйство и животноводство.

Дальний Восток: что сделано и что предстоит

Региональная повестка основной программы ВЭФ в этом году будет посвящена анализу эффективности внедрения новых экономических механизмов на Дальнем Востоке. Эта программа включает четыре основных тематических блока.

Первый - "Экономическая политика на востоке России. Что делаем дальше?" - посвящен реализации новых механизмов развития Дальнего Востока. Участниками сессий этого блока станут руководители дальневосточных регионов и представители компаний, уже начавших работу в ТОР и на площадках Свободного порта Владивосток. Они обсудят эффективность предлагаемых механизмов развития, поделятся опытом работы в новых условиях и обсудят необходимость принятия дополнительных мер на федеральном и региональном уровнях для ускорения развития Дальнего Востока. В рамках делового завтрака "Инвестиционная политика на востоке России. Что делаем дальше?" дальневосточные губернаторы представят предложения по улучшению инвестиционного климата в регионах, в мероприятии также примет участие помощник президента Российской Федерации Андрей Белоусов.

Большой тематический блок будет посвящен демографической политике. Участники этих сессий обсудят широкий круг вопросов по улучшению качества жизни в Дальневосточном федеральном округе: развитие здравоохранения, образования, транспорта и жилищного строительства, спорта и культуры.

Отдельный блок региональной повестки будет посвящен новым крупным проектам на Дальнем Востоке и участию в них частных и государственных структур. В частности, будут обсуждаться проекты развития городов Комсомольск-на-Амуре и Свободный, возможные проекты по созданию новых городов, привлечение на постоянное место жительства в регион не менее 100 тысяч специалистов из других областей страны и создание условий для закрепления молодых кадров.

Еще один блок - "Мы соседи: зарабатываем сотрудничая" - будет посвящен интеграции России в экономику стран АТР. Эксперты из России, КНР, Японии и Республики Корея оценят перспективы развития въездного и выездного туризма на Дальнем Востоке в рамках сессии "Туризм. Экономика уникальных впечатлений". Межгосударственное взаимодействие в целях охраны природных комплексов будет в центре дискуссии "Особо охраняемые природные территории - возможности для государства и бизнеса" с участием министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергея Донского.

Молодежный вектор

Молодежный день открывает 5 сентября программу Восточного экономического форума. Повестка, главной целью которой является вовлечение молодежи в реализацию программ развития Дальнего Востока, впервые включена в программу ВЭФ.

Участниками молодежного дня станут более 400 молодых лидеров со всех девяти регионов Дальневосточного федерального округа. Это люди в возрасте от 14 до 35 лет - студенты, школьники, предприниматели и руководители некоммерческих организаций. Во вторник они представят Трутневу, министру по развитию Дальнего Востока Александру Галушке и дальневосточным губернаторам свои разработки по различным направления развития округа. Наметив общий вектор, участники начнут реализацию проектов в своих регионах, а результаты представят на "Молодежной площадке" ВЭФ в 2018 году.

Отдельно будет организован российско-японский симпозиум, участниками которого станут студенты, представители высших учебных заведений, входящих в Ассоциацию вузов Российской Федерации и Японии. Его участниками станут 17 студентов российских вузов и 17 - японских. Им предстоит вместе разработать предложения по развитию российско-японского сотрудничества.

Молодые бизнесмены, имеющие опыт организации малых и средних предприятий, обсудят свои проблемы на форуме "Точка притяжения - Дальний Восток". На площадке выступят около 40 спикеров - основателей крупного бизнеса со всего света. Молодые бизнесмены также смогут побывать на презентации программы международного бизнес-образования Executive MBA Дальневосточного федерального университета. Это международная программа бизнес-образования первого уровня, направленная на глубокое понимание стратегий ведения бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Также в этот день пройдет мастер-класс образовательного проекта Российского экспортного центра. Взаимное признание дипломов станет одной из главных тем образовательной конференции АТЭС 5 сентября. Вторая образовательная конференция этого дня будет посвящена сотрудничеству университетов стран АСЕАН. На пленарной сессии ожидается обсуждение общих проблем, вызовов и возможностей для расширения сотрудничества между странами АСЕАН.

Еще одним ярким событием молодежного направления ВЭФ станут презентации и встречи, которые готовят организаторы Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС). На одной из площадок ВФМС пройдет рабочая встреча руководителя Федерального агентства по делам молодежи Сергея Поспелова с молодыми предпринимателями, презентация региональной программы молодежного фестиваля на Дальнем Востоке, выступления молодых предпринимателей с проектами на тему развития дальневосточных регионов.

Мед с "дальневосточного гектара"

Главным событием культурной программы ВЭФ традиционно станет выставка "Улица Дальнего Востока", на которой все девять регионов федерального округа в оригинальных павильонах продемонстрируют свой экономический, культурный и туристический потенциал.

Ее открытие запланировано на 5 сентября, главным событием церемонии станет демонстрационный пролет четырех пар многофункциональных истребителей Су-35С, произведенных на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина.

Цель выставки этого года - показать конкретные результаты новой экономической политики на Дальнем Востоке. В павильонах можно будет познакомиться с продукцией ТОР, Свободного порта Владивосток, предприятий - получателей государственных субсидий, налоговых льгот, инвестиционных проектов, получателей одного гектара.

Например, на площадке павильона Амурской области можно будет попробовать мед, собранный в этом году одним из владельцев "дальневосточного гектара", а в павильоне Якутии - помидоры, выращенные в единственной в мире круглогодичной теплице в районе вечной мерзлоты в рамках российско-японского проекта в ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы".

Еще одной особенностью выставки в этом году станет участие в ней иностранных делегаций. Ожидается участие представителей Индии и Японии в культурной программе мероприятия и работе площадки открытого кинотеатра. Южная Корея планирует размещение павильона с презентацией развития сферы туризма и зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году.

В этом году впервые выставка будет работать не только в дни ВЭФ. После закрытия форума с 8 по 10 сентября с ней могут познакомиться все жители и гости Владивостока, а отдельный день - 9 сентября - выделят для экскурсий школьников со всего Приморья.

Шедевры культурной программы

Театры и музеи Владивостока подготовили для участников и гостей ВЭФ спектакли и выставки. Так, в залах Приморской картинной галереи разместились выставки "Русское искусство XVI - начала XX века" и "Живопись старых мастеров: загадки и открытия".

Здесь же Эрмитаж и Третьяковская галерея размещают свои "Выставки одного шедевра". Для экспонирования в Приморской государственной картинной галерее петербургский музей предоставил уникальный предмет - краснофигурный кратер со сценой жертвоприношения (IV век до нашей эры), а московский привез для показа знаменитую картину "Март" Исаака Левитана.

Традиционно в культурной программе принимает участие Приморская сцена Мариинского театра. 5 сентября зрителей ждет показ оперы Джузеппе Верди "Симон Бокканегра" в постановке Андреа Де Розы. Драматичную историю корсара - дожа средневековой Генуи представят ведущие солисты оперы Мариинского театра (Санкт-Петербург), в числе которых - выдающиеся певцы с мировым именем Владислав Сулимский (Симон Бокканегра) и Татьяна Павловская (Амелия Гримальди). 7 сентября в рамках проекта "Русские сезоны" солистка труппы Tani Momoko Ballet Аюми Нагахаши выступит в партии Авроры в одной из самых успешных балетных постановок Приморской сцены в прошедшем сезоне - "Спящей красавице" Петра Чайковского.

Кроме того, на этой сцене дадут концерт Юрий Башмет и ансамбль "Солисты Москвы", а на центральной площади города выступит "Хор Турецкого".

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.