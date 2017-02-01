Программа "дальневосточный гектар"

В Агентстве по развитию человеческого капитала считают, что это необходимо гражданам, которые хотят использовать средства ипотечного кредита для компенсации своих расходов по строительству дома

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) предлагает выдавать землю на "дальневосточных гектарах" в собственность досрочно, если на ней будет построен и введен в эксплуатацию жилой дом. Об этом сообщил ТАСС в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) генеральный директор учреждения Валентин Тимаков.

"Агентство <...> готовит предложения о внесении изменений в закон и в нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, затрагивающих реализацию федерального закона. Одно из таких предложений - возможность получить землю в собственность досрочно при условии строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома. Это важно для граждан, которые хотят использовать средства ипотечного кредита для компенсации своих расходов по строительству дома", - рассказал Тимаков.

Еще одно предложение заключается в изменении механизма предоставления круглого леса. "Граждане хотят получать не лес "на корню", а домокомплекты, готовые к установке на участке. Мы разрабатываем меру поддержки "Порубочный билет в обмен на домокомплект", - сказал Тимаков.

По его словам, в завершающей стадии находится работа над формой декларации об использовании земельных участков. "Декларация будет подаваться в органы местного самоуправления и должна содержать признаки освоения. Декларация будет подаваться на промежуточном этапе по истечении трех лет после заключения договора безвозмездного пользования, свидетельствуя о том, что получатель действительно приступил к освоению, и фиксируя, на какой стадии оно находится", - пояснил собеседник агентства.