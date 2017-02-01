Программа "дальневосточный гектар"

В Агентстве по развитию человеческого капитала считают, что это необходимо гражданам, которые хотят использовать средства ипотечного кредита для компенсации своих расходов по строительству дома
ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) предлагает выдавать землю на "дальневосточных гектарах" в собственность досрочно, если на ней будет построен и введен в эксплуатацию жилой дом. Об этом сообщил ТАСС в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) генеральный директор учреждения Валентин Тимаков.
"Агентство <...> готовит предложения о внесении изменений в закон и в нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, затрагивающих реализацию федерального закона. Одно из таких предложений - возможность получить землю в собственность досрочно при условии строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома. Это важно для граждан, которые хотят использовать средства ипотечного кредита для компенсации своих расходов по строительству дома", - рассказал Тимаков.
Еще одно предложение заключается в изменении механизма предоставления круглого леса. "Граждане хотят получать не лес "на корню", а домокомплекты, готовые к установке на участке. Мы разрабатываем меру поддержки "Порубочный билет в обмен на домокомплект", - сказал Тимаков.
По его словам, в завершающей стадии находится работа над формой декларации об использовании земельных участков. "Декларация будет подаваться в органы местного самоуправления и должна содержать признаки освоения. Декларация будет подаваться на промежуточном этапе по истечении трех лет после заключения договора безвозмездного пользования, свидетельствуя о том, что получатель действительно приступил к освоению, и фиксируя, на какой стадии оно находится", - пояснил собеседник агентства.
Глава АРЧК уточнил, что основные признаки освоения разработаны по наиболее популярным видам разрешенного использования: индивидуальное жилищное строительство, сельское хозяйство или предпринимательская деятельность. Гражданин вправе выбрать любой из них. "Соответственно, это может быть наличие объекта капитального строительства или объекта незавершенного строительства готовностью не менее 50%, если это сельскохозяйственная деятельность - не менее 50% обработанного участка, если предпринимательская - информация о доходах и расходах", - перечислил Тимаков.
С 1 июня 2016 года право на "дальневосточный гектар" получили жители ДФО, а с 1 февраля 2017 года - каждый россиянин.
Оформить участок можно бесплатно, через интернет, с помощью системы "НаДальнийВосток.РФ". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.
Вопросы реализации программы "дальневосточного гектара" обсудят эксперты на профильной сессии "Дальневосточный гектар". Первый опыт" в ходе ВЭФ во Владивостоке.
Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.