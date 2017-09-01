Олимпийские чемпионы провели спортивный урок во владивостокской школе

Пятиборец Александр Лесун и дзюдоисты Арсен Галстян, Мансур Исаев, Тагир Хайбулаев в рамках мероприятия Восточного экономического форума встретились со школьниками

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Пятиборец Александр Лесун и дзюдоисты Арсен Галстян, Мансур Исаев, Тагир Хайбулаев во вторник провели акцию проекта "Олимпийский патруль" в школе номер 82 во Владивостоке.

Спортсмены рассказали о собственном опыте выступлений на Олимпийских играх, о важности дружбы и уважения в спорте, приняли участие в автограф- и фотосессиях, ответили на вопросы школьников. Исаев и Галстян, в частности, продемонстрировали приемы из дзюдо - бросок через бедро и защиту от него.

"Я начал заниматься дзюдо в раннем возрасте - в восемь лет, и тренеры всегда меня учили, что одна из главных вещей в спорте - это уважение и к друзьям, и к соперникам, - отметил Исаев. - Дзюдо воспитывает уважение к окружающим. В полуфинале Олимпиады в Лондоне я встречался с корейцем (Ван Ги Чхуном - прим. ТАСС), который до этого дважды выиграл чемпионат мира. До Олимпиады я проигрывал ему шесть раз, но в главной схватке победил, а сейчас мы с ним очень дружим".

Лесун является олимпийским чемпионом 2016 года, а Галстян, Исаев и Хайбулаев - 2012-го.

В июне 2017 года во время Петербургского международного экономического форума Олимпийский комитет России и фонд "Росконгресс" подписали соглашение о сотрудничестве. "Олимпийский патруль", являющийся всероссийским спортивно-образовательным проектом, в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) 2017 года - первый шаг в реализации этого сотрудничества, направленного на развитие спорта.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.