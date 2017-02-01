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5 сентября, 04:54
Трутнев: выдачу "дальневосточных гектаров" у городов ограничили из-за опасения спекуляций

По словам полпреда президента в ДФО, если изменить правила, то можно сломать "всю градостроительную политику", а "люди начнут перепродавать эти участки"

ТАСС, 5 сентября. Выдача "дальневосточных гектаров" рядом с крупными населенными пунктами была ограничена из-за опасности спекуляции земельными участками и необходимости развивать города в соответствии с их планами, заявил во вторник полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

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"Почему мы дали губернаторам право не предоставлять земельные участки вокруг крупных территорий. Потому что города должны развиваться, потому что есть градостроительные программы", - сказал Трутнев на презентационной площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) "Дальний Восток: вместе с молодежью к опережающему развитию". Если сейчас изменить правила, то можно сломать "всю градостроительную политику", а "люди начнут перепродавать эти участки", добавил полпред.

Обращаясь к участникам презентационной площадки, полпред отметил: "Мы же не спекуляцией здесь хотим заниматься, поэтому не пойдет".

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу с 1 июня 2016 года, он дает возможность каждому гражданину России однократно оформить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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ВЭФ-2017"Дальневосточный гектар"РоссияТрутнев, Юрий Петрович
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