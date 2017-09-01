На заседаниях совета будут обсуждаться ключевые вопросы развития региона, уточнил полпред президента в ДФО

ТАСС, 5 сентября. Вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев предложил создать на Дальнем Востоке молодежный совет для обсуждения ключевых вопросов развития региона, сообщила во вторник пресс-служба Минвостокразвития.

"Предлагаю создать молодежный совет по аналогии с советом глав ДФО, на котором ежеквартально обсуждаются ключевые вопросы развития регионов. Обещаю, что буду принимать участие в работе этого совета", - цитирует пресс-служба слова Трутнева на презентационной площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) "Дальний Восток: вместе с молодежью к опережающему развитию".

"Я хочу, чтобы в него вошли люди, которые действительно хотят принести пользу региону", - подчеркнул вице-премьер.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.