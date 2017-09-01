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5 сентября, 05:57
Абэ на ВЭФ проведет встречи с лидерами РФ, Республики Корея и Монголии

Премьер Японии во время переговоров с российским лидером рассчитывает обсудить ситуацию вокруг КНДР и продвижение совместной деятельности на Южных Курилах

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии официально объявило о визите премьер-министра страны Синдзо Абэ во Владивосток в период с 6 по 7 сентября для участия в третьем Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом во вторник на пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"В ходе поездки во Владивосток с 6 по 7 сентября премьер Абэ проведет встречи с президентом РФ [Владимиром] Путиным, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и президентом Монголии [Халтмаагийном] Баттулгой", - сказал он.

В понедельник Абэ сообщил, что во время предстоящих переговоров с российским лидером рассчитывает обсудить ситуацию вокруг КНДР и продвижение совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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ВЭФ-2017Баттулга, ХалтмаагийнМун Чжэ ИнАбэ, СиндзоМонголияРеспублика КореяСитуация на Корейском полуостровеРакетные запуски в КНДРРоссияКНДРЯпонияПутин, Владимир Владимирович
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