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5 сентября, 06:16
В Магаданской области в 2018 году могут добыть до 40 тонн золота

Губернатор области Владимир Печеный считает, что в ближайшие несколько лет объем золотодобычи в регионе будет быстро расти

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Объемы добычи золота в Магаданской области по итогам следующего года могут достичь 40 тонн. Об этом ТАСС во вторник сообщил губернатор Владимир Печеный в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

В 2016 году горняки региона добыли 27,9 тонны золота. "В целом у региона (планы по золотодобыче - прим. ТАСС) в этом году более 30 тонн, не буду вам называть точную цифру, но 30 точно. А в следующем - 35 тонн, возможно и 40 тонн", - сказал Печеный.

По словам главы региона, в ближайшие несколько лет объем золотодобычи в регионе будет быстро расти. "Наращиваются мощности крупных предприятий на фоне несокращающейся добычи рассыпного золота... существует и рост добычи и переработки рудного золота. На мой взгляд, рывок произойдет в ближайшее время по добыче золота в Магаданской области", - сказал губернатор.

Прибавку даст и ввод новых предприятий, в этом году будет введен в эксплуатацию рудник имени Матросова. "Я думаю, что в течение ближайших двух дней вы узнаете, что это состоялось", - сказал Печеный, отвечая на вопрос о сроках запуска рудника. По его словам, уже в следующем году рудник может "приблизиться к проектной мощности - 10 тонн золота в год". "Может в 2018 году будет чуть меньше, но назад пути нет", - отметил собеседник агентства.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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ВЭФ-2017РоссияПеченый, Владимир Петрович
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