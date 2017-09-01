Отмечается, что специальных условий для участников пока не предполагается

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Объявление аукциона на два участка на Хатанге - Хара-Тумус и Бегичевский - запланировано до конца года, специальных условий для участников пока не предполагается, сообщил журналистам глава Минприроды РФ Сергей Донской в кулуарах Восточного экономического форума.

"Объявить, да (до конца года - прим. ТАСС)", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ограничений по допуску участников не планируется, уточнил министр.

Ранее сообщалось, что Минприроды России направило в правительство предложения по лицензированию двух участков недр на Хатанге - Хара-Тумус и Бегичевского. Донской говорил, что существуют предложения по ограничению участия в тендере наличием у заявителя лицензии на освоение шельфа Арктики. Источник в Роснедрах сообщал ТАСС, что это было предложение "Роснефти". Фактически этим условиям отвечают только "Роснефть" и "Газпром".

Освоение Хатанги

В районе Хатанги работают две нефтяные компании - "Роснефть" и "Лукойл". При этом "Лукойл" осваивает Восточно- Таймырский участок недр, который расположен близ устья Хатанги. Ресурсы его сухопутной части - 4,5 млн тонн нефти, 9,3 млрд кубометров газа и 0,5 млн тонн конденсата.

В начале апреля "Роснефть" приступила к бурению самой северной на российском арктическом шельфе скважины "Центрально-Ольгинская - 1" на Хатангском лицензионном участке. Глава компании Игорь Сечин отмечал, что ресурсный потенциал только по морю Лаптевых, по оценке специалистов, составляет 9,5 млрд тонн нефтяного эквивалента. В июне "Роснефть" сообщила об открытии месторождения нефти в ходе бурения с берега полуострова Хара-Тумус на шельфе Хатангского залива моря Лаптевых, объем ресурсного потенциала углеводородов компания не уточнила.

В настоящее время "Роснефти" принадлежит 28 лицензионных участков на арктическом шельфе с суммарными ресурсами 34 млрд тонн нефтяного эквивалента. Доля "Роснефти" превышает 78% общей площади лицензионных участков в Арктике.

Восточный экономический форум

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ-2017) пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Во вторник, 5 сентября, проводится ряд мероприятий в рамках предварительной программы.

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