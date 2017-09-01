Министр экономики Японии рассчитывает обсудить на ВЭФ реализацию плана сотрудничества с РФ

Ранее Хиросигэ Сэко назвал Восточный экономический форум важной площадкой для налаживания диалога между правительствами и бизнесом Японии и России

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, отвечающий также за развитие двусторонних экономических отношений с Россией, примет участие в третьем Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом сам глава ведомства сообщил во вторник на пресс-конференции в Токио.

"На форуме я хотел бы провести оценку выполнения плана [сотрудничества с РФ] и обсудить его дальнейшее наполнение содержанием", - сказал он.

В преддверии третьего ВЭФ Сэко в интервью ТАСС отметил, что форум уже стал важной площадкой для налаживания диалога между правительствами и бизнесом Японии и России. В этом году в состав японской делегации на ВЭФ войдут порядка 300 человек, в том числе представители бизнеса, общественных организаций и правительства.

Основой для развития экономического сотрудничества между РФ и Японией стал план из восьми пунктов, предложенный японским премьером Синдзо Абэ в мае прошлого года. Документ подразумевает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.