Ректор МГИМО не уверен, смогут ли студенты из России поехать учиться в США

Анатолий Торкунов также выразил обеспокоенность возможностью участия российских ученых в научных конференциях в США

"У нас в октябре пять студентов должны уехать учиться в США, в институт в Калифорнии, по исключительно важной теме, связанной с корейской проблематикой, - отметил он. - Я слабо себе представляю, как будет выглядеть получение ими виз в американских представительствах. Опасения есть".

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Ректор МГИМО Анатолий Торкунов не уверен, смогут ли российские студенты в этом году поехать учиться в США из-за ситуации с визами. Об этом он заявил во вторник ТАСС.

"Мы со своей стороны никогда нашим коллегам из США или других стран никаких проблем с визами не создавали, наоборот старались создать максимально благоприятные условия", - обратил внимание Торкунов.

Ректор МГИМО выразил обеспокоенность и возможностью участия российских ученых в научных конференциях в США. "У нас планируется большая конференция в Бостоне, готова уже ее программа, в которую входит и обсуждение коренных вопросов российско-американских отношений, - сказал он. - У кого были визы, те поедут, а как новые получить нашим специалистам, я пока не знаю". "Пока оптимизма особого на этот счет я не испытываю", - признался Торкунов.

ВЭФ-2017 пройдет во Владивостоке 6-7 сентября, участие в нем уже подтвердили делегации из 24 стран, в том числе из Китая, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, Германии. В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников. Для участия в нем было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей, на форуме было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.