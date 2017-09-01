Цель выставки - показать результаты новой экономической политики в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Выставка "Улица Дальнего Востока" открылась в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

В этом году она будет работать на несколько дней больше, чем обычно, с 5 по 10 сентября. Мероприятие проходит в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2017).

"Улица Дальнего Востока" открылась шествием по набережной ДВФУ представителей всех регионов - участников выставки, которое транслировалось на большой экран на главной сцене. Участники шествия спели об особенностях каждого из субъектов, входящих в Дальневосточный федеральный округ (ДФО).

"В третий раз мы проводим здесь, в Приморье форум, в третий раз открываем здесь "Улицу Дальнего Востока". Зачем мы ее придумали? Потому что Дальний Восток большой, 6 млн квадратных километров, девять субъектов Российской Федерации. Мы хотим показать традиции, культуру каждого, мы хотим показать, что в каждом из субъектов Российской Федерации живут добрые, талантливые, трудолюбивые люди, мы хотим показать, что мы любим Дальний Восток", - сказал на церемонии открытия вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Одним из самых зрелищных моментов церемонии открытия стали демонстрационные полеты истребителей Су-35С над бухтой Аякс. Пилоты девяти самолетов показали восторженным зрителям групповой, парный и одиночный пилотаж и фигуры высшего пилотажа, в том числе "бочку" и "колокол". При этом один из новейших истребителей продемонстрировал семиминутную программу высшего пилотажа.

Результаты новой экономической политики

Цель выставки "Улица Дальнего Востока" в этом году - показать конкретные результаты новой экономической политики в ДФО, рассказали в пресс-службе Минвостокразвития. Так, в павильонах регионов можно познакомиться с продукцией территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток, предприятий - получателей государственных субсидий, налоговых льгот, инвестиционных проектов, получателей "дальневосточного гектара".

"Например, на площадке павильона Амурской области будет представлена продукция из меда, произведенная одним из первых получателей "дальневосточного гектара", а Якутия презентует помидоры, выращенные в единственной в мире круглогодичной теплице в районе вечной мерзлоты в рамках российско-японского проекта в ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы", - уточнили в пресс-службе министерства.

Золотой слиток, кит и настоящая пурга

С 5 по 7 сентября "Улица Дальнего Востока" будет работать для гостей Восточного экономического форума, 9-го и 10-го выставка будет открыта для всех желающих, сообщили организаторы. Регионы подошли к организации своих площадок творчески: например, Колыма представляет свои возможности в золотом слитке, Чукотка - в гигантском гренландском ките, выполненном в соответствии с размерами настоящего морского исполина, также этот регион предлагает гостям вечером прокатиться на небольших парусных судах - кочах. Камчатка приглашает гостей побывать в настоящей зимней пурге и попробовать прокатиться по склонам вулканов на горных лыжах, которые имитирует специальный тренажер.

Территория Республики Саха (Якутия) в этом году расположилась в летних жилищах якутов. Главная ураса (юрта) выполнена в виде семиметрового Чыысхана - Хранителя холода, внутри расположилась переговорная зона с интерактивным столом. Сахалинская область, которая в прошлом году заманивала посетителей гигантской "елкой" из корюшки, в этом году приглашает в павильон "Остров-рыба" в виде огромного лосося. А открыв виртуальную дверь, гости выставки могут в режиме реального времени пообщаться по видеосвязи с Южно-Сахалинском.

Приморский край сделал в этом году акцент на истории развития региона, представив ее в павильоне "Лотос". Еврейская автономная область рассказывает о современном развитии туризма и своих возможностях в этой сфере. Соседние с ней Амурская область и Хабаровский край создали презентации своих достижений в космической сфере и в авиастроении соответственно.

Рыбный рынок

На "Улице Дальнего Востока" можно будет попробовать и лучшие продукты региона - на выставке открывается зона "Рыбный рынок". Уникальные особенности дальневосточной кухни гостям продемонстрируют повара из семи регионов. "Рыбный рынок" будет работать в форматах дегустации, стрит-фуда и ресторана, сообщили организаторы ВЭФ.

Некоторые регионы приготовили сюрпризы для гурманов, которыми они будут угощать в своих павильонах. Так, в зоне Камчатского края можно будет попробовать фреш из овощей, выращенных в теплицах. В зоне Приморья предложат продегустировать специально разработанные к ВЭФ безалкогольные коктейли из дикоросов, произрастающих на территории Приморья, - таких как элеутерококк, лимонник, шиповник. Желающие угостятся конфетами "Птичье молоко" с агар-агаром, шоколад с морской солью и морскими водорослями, хлеб с хитозаном.

Иностранные участники

В этом году в фестивале "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ принимает участие Республика Корея. В своем павильоне она представляет зимние Олимпийские игры - 2018, сообщила администрация Приморского края.

"Через пять месяцев в самой близкой к Дальнему Востоку провинции Кангвон в городе Пхёнчхан состоятся зимние Олимпийские игры - 2018. Используя чартерные рейсы Владивосток - Янъян, Хабаровск - Янъян, можно будет за три- четыре часа добраться до места проведения Олимпиады. Надеемся, что многие дальневосточники воспользуются этой возможностью", - цитирует пресс-служба директора представительства Национальной организации туризма Кореи во Владивостоке Чо Юнми.

На стенде организовали мини-игру в керлинг, а с помощью очков виртуальной реальности гости смогут совершить прыжок на лыжах с трамплина. На стенде работают аниматоры и гримеры, пройдут мастер-классы по изготовлению бумажного лотоса и открыток. Все желающие смогут сфотографироваться в специальной фотозоне в корейских традиционных костюмах "ханбок".

На площадке павильона Якутии при поддержке Международной федерации мас-рестлинга запланировано проведение Международного турнира стран Азиатско-Тихоокеанского региона по мас-рестлингу "Кубок УК "Колмар". В соревнованиях примут участие спортсмены из России, Японии, США, Монголии, Австралии, Новой Зеландии, Шри-Ланки и Канады. Финал состязаний запланирован на 7 сентября.

Третий ВЭФ

Восточный экономический форум пройдет 6-7 сентября во Владивостоке, 5 сентября проходят мероприятия предварительной программы. Ожидается, что число участников превысит показатели 2016 года, когда на форум прибыло 4,6 тыс. представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.