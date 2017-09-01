{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
5 сентября, 07:42
Минприроды РФ ожидает роста инвестиций в геологоразведку в 2017 году на 15-20%

Соглашение о сокращении добычи нефти со странами ОПЕК+ сказывается положительно на планах компаний, отметил глава ведомства Сергей Донской

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Минприроды РФ ожидает роста объема инвестиций в геологоразведку в 2017 году на 15-20%, соглашение о сокращении добычи нефти со странами ОПЕК+ сказывается положительно на планах компаний, сообщил ТАСС глава Минприроды РФ Сергей Донской в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2017).

"Мы раньше говорили о 15-20%, в принципе придерживаемся пока этой цифры, но с учетом того, что, конечно, рынок корректируется. Последние цифры будем знать, скорее всего, все-таки в следующем году, когда будут подводиться итоги", - сказал он, отвечая на вопрос, как продление соглашения ОПЕК+ сказывается на планах компаний по геологоразведке.

Донской ранее в беседе с ТАСС отмечал, что "Газпром" планирует в 2017 году затратить на геологоразведочные работы на шельфе 37,8 млрд руб., "Роснефть" - 43 млрд руб.

Объем инвестиций в геологоразведку десяти крупнейших компаний в прошлом году, по его данным, составил 232,5 млрд руб., из них 90% или около 211 млрд руб. приходятся на четыре крупнейшие компании. Так, "Роснефть" (включая "Башнефть") инвестировала 81 млрд руб., "Газпром" - 75 млрд руб., "Лукойл" - 39 млрд руб., "Сургутнефтегаз" - 17 млрд руб.

Восточный экономический форум

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ-2017) пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Во вторник, 5 сентября, проводится ряд мероприятий в рамках предварительной программы.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Сергей Горьков: ВЭБ рассматривает для инвестиций шесть проектов на Дальнем Востоке
Сигэру Мураяма: развитие отношений РФ и Японии надо поддержать
Юрий Трутнев: система "Восход" получила от ЦБ право торговать криптовалютой
Теги
ВЭФ-2017Решение ОПЕК о сокращении добычи нефтиРоссия
Читать далее
Более 110 тыс. рабочих мест будет создано на Дальнем Востоке до 2020 года
5 сентября, 09:09
Камчатка и ВСК подписали соглашение о льготных условиях страхования
5 сентября, 09:03
Молодежь впервые представила на ВЭФ свои предложения по развитию Дальнего Востока
5 сентября, 08:53
Эксперты: решению демографических вопросов ДФО мешают цены и проблемы миграции
5 сентября, 08:47
Минэкономразвития: для развития НКО следует строить ресурсные центры и центры инноваций
5 сентября, 08:42
Минприроды предлагает полностью перевести EDC под юрисдикцию РФ
5 сентября, 08:33
Макет рыбного рынка во Владивостоке представят на ВЭФ
5 сентября, 08:28
Колобков: в игре сборной России по баскетболу видна тренерская рука
5 сентября, 08:26
Россия и Монголия могут подписать в 2017 году соглашение о транзите угля
5 сентября, 08:24
Организаторы ВЭФ-2017 не планируют устраивать специальную межкорейскую встречу
5 сентября, 08:20
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.