Соглашение о сокращении добычи нефти со странами ОПЕК+ сказывается положительно на планах компаний, отметил глава ведомства Сергей Донской

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Минприроды РФ ожидает роста объема инвестиций в геологоразведку в 2017 году на 15-20%, соглашение о сокращении добычи нефти со странами ОПЕК+ сказывается положительно на планах компаний, сообщил ТАСС глава Минприроды РФ Сергей Донской в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2017).

"Мы раньше говорили о 15-20%, в принципе придерживаемся пока этой цифры, но с учетом того, что, конечно, рынок корректируется. Последние цифры будем знать, скорее всего, все-таки в следующем году, когда будут подводиться итоги", - сказал он, отвечая на вопрос, как продление соглашения ОПЕК+ сказывается на планах компаний по геологоразведке.

Донской ранее в беседе с ТАСС отмечал, что "Газпром" планирует в 2017 году затратить на геологоразведочные работы на шельфе 37,8 млрд руб., "Роснефть" - 43 млрд руб.

Объем инвестиций в геологоразведку десяти крупнейших компаний в прошлом году, по его данным, составил 232,5 млрд руб., из них 90% или около 211 млрд руб. приходятся на четыре крупнейшие компании. Так, "Роснефть" (включая "Башнефть") инвестировала 81 млрд руб., "Газпром" - 75 млрд руб., "Лукойл" - 39 млрд руб., "Сургутнефтегаз" - 17 млрд руб.

Восточный экономический форум

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ-2017) пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Во вторник, 5 сентября, проводится ряд мероприятий в рамках предварительной программы.

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