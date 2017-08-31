Льготы для представителей IT

Несколько дней более 400 молодых представителей дальневосточных регионов обсуждали ключевые проблемы развития региона и искали варианты их решения

Несколько дней более 400 молодых представителей дальневосточных регионов обсуждали ключевые проблемы развития региона и искали варианты их решения. Итогом их работы, отметили в Минвостокразвития РФ, и стала прошедшая во вторник презентационная площадка. На ней ребята презентовали свою итоговую резолюцию с самыми интересными предложениями.

"Мы впервые проводим такую площадку. Здесь собрались самые активные представители молодого поколения дальневосточников, вместе с которыми мы можем сделать что- то полезное для региона и страны, - сказал, приветствуя участников встречи, вице-премьер Трутнев. - Нам нужны соратники. Нам нужны те люди, которые сегодня или завтра "впрягутся" в работу и помогут сделать жизнь на Дальнем Востоке лучше".

ТАСС, 5 сентября. Участники молодежной площадки, впервые организованной в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), во вторник представили предложения по развитию Дальнего Востока полномочному представителю президента в ДФО Юрию Трутневу, представителям Минвостокразвития РФ и главам дальневосточных субъектов.

Так, представительница Якутии Карамзина Марина обратила внимание участников площадки на отток с Дальнего Востока высококвалифицированных специалистов. Остановить этот процесс, по ее мнению, смогло бы создание технологической территории опережающего развития - ТехноТОРа. Кроме того, девушка предложила распространить налоговые льготы и другие преференции, существующие для действующих ТОРов и Свободного порта Владивосток, на дальневосточные предприятия, занятые IT-технологиями, робототехникой, биотехнологиями и другими высокотехнологичными отраслями.

Причем, по ее мнению, такие предприятия не нужно "привязывать к конкретному клочку земли". "Нужно дать таким предприятиям возможность удаленно нанимать специалистов на Дальнем Востоке… Это позволит остановить отток кадров и создать конкурентные условия для развития инноваций на Дальнем Востоке", - заключила Карамзина.

Отвечая на это предложение, Трутнев напомнил об особенностях бюджетного формирования и о том, что любые сокращения его доходной части отражаются на расходах, в том числе выплатах пенсий, заработных плат бюджетникам, обороне страны.

"Когда мы говорим: "Давайте какие-нибудь льготы введем для существующих предприятий", это значит, что из той части бюджета, где у нас доходы, мы какую-то часть должны достать. Это тяжелая история. Мы с такими предложениями иногда выходим и вступаем в противоборство с Минфином. И я их [Минфин] понимаю. Пока более верным нам кажется другой путь - это льготирование новых проектов, которые в бюджете еще не учтены", - пояснил вице-премьер.

Трутнев также отметил, что из-за низкой плотности населения на Дальнем Востоке и необходимости развития его инфраструктуры, в этом регионе нужно поддерживать любые проекты, привлекать любые инвестиции. "Когда мы дорастем до того уровня, что сможем говорить: "Нет, у нас не все так плохо", тогда давайте займемся высокими технологиями", - заключил он.

Молодежные городки

Низкая плотность населения, невысокий уровень демографии и отток населения вообще стали лейтмотивом большинства выступлений на презентационной площадке. Для решения этих проблем представительница Хабаровского края Элеонора Кавшар предложила в рамках программы "дальневосточного гектара" создавать молодежные городки вблизи существующих населенных пунктов и предоставлять молодым гражданам возможность в приоритетном порядке получать там участки под индивидуальное строительство и развитие бизнеса. Схожее предложение высказал другой хабаровчанин - Мушег Агаронян.

Кроме того, полпреду и губернатором предложили инициировать возможность замены обязательной воинской службы освоением земель на Дальнем Востоке. "Идея креативная - предложить в качестве альтернативы воинской службе освоение "дальневосточного гектара" в течение 21 месяца", - сказала Кавшар.

Дальневосточную альтернативу службе в армии вице-премьер отверг, напомнив, что "Родину нужно защищать". К приоритетной выдаче участков молодым, как и к созданию подобных поселений вблизи населенных пунктов он тоже отнесся критично.

"Мы всю систему выделения "дальневосточных гектаров" старались сделать максимально прозрачной. Любой гражданин вне зависимости от пола, возраста или места жительства сегодня имеет право получить гектар: он сам заходит на карту, сам чертит границы и подает заявку. Неправильно будет людей делить", - заключил полпред.

Трутнев также отметил, что выдача "дальневосточных гектаров" рядом с крупными населенными пунктами ранее была ограничена из-за опасности спекуляции участками и необходимости развивать города в соответствии с их планами.

"Почему мы дали губернаторам право не предоставлять земельные участки вокруг крупных территорий. Потому что города должны развиваться, потому что есть градостроительные программы, - сказал Трутнев. - Если сейчас изменить правила, то можно сломать всю градостроительную политику, а люди начнут перепродавать эти участки".

Совет молодых дальневосточников

В ходе презентации были представлены и другие идеи: внедрение "социальных франшиз" - полностью укомплектованных социальных технологий, привлечение студентов к разработке бизнес-идей для освоения "дальневосточных гектаров", создание на Дальнем Востоке бизнес-акселератора полного цикла для малого и среднего предпринимательства.

Подводя итоги своей работы на презентации, Трутнев отметил, что "предложения неплохие", но призвал молодых людей "немного развернуть активность": "Всегда приятно подсказывать правительству, и это правильно. Но правительство лишь создает условия для развития, а развивают страну люди, работающие в экономических проектах".

"Начатую работу нужно продолжать. Предлагаю создать молодежный совет по аналогии с советом глав ДФО, на котором ежеквартально обсуждаются ключевые вопросы развития регионов. Обещаю, что буду принимать участие в работе этого совета", - сказал вице-премьер.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.