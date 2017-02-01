Специалисты полагают, что мотивацию оставаться в регионе снижают цены на жилье, стоимость потребительской корзины, тарифы на электроэнергию и недостаточная поддержка молодых семей

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Высокие цены на жилье, услуги и продукты, недостаточная поддержка молодых семей и ряд других факторов не дают решить проблемы демографии на Дальнем Востоке. Такое мнение высказали ТАСС в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) специалисты Экспертно-аналитического центра Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

"2017 год характеризуется продолжением стабильного оттока населения с Дальнего Востока, при этом причины носят системный характер. Текущие цены на жилье, стоимость потребительской корзины, тарифы на электроэнергию, недостаточная поддержка молодых семей и многие другие факторы существенно снижают мотивацию дальневосточников оставаться в родном регионе", - отметил ведущий специалист центра Евгений Баранов.

По его словам, пока принимаемые меры - внедрение новых экономических механизмов, таких как ТОР, свободный порт Владивосток, "дальневосточный гектар"- направлены больше на развитие предпринимательской и хозяйственной инфраструктуры наряду с популяризацией дальневосточного направления, чем "на реальный миграционный сдвиг".

"Чтобы увидеть результаты демографической политики, потребуется куда больше периода между двумя Восточными экономическими форумами - скорее десятилетия, когда реальные результаты развития региона можно будет ощутить с точки зрения именно повышения качества жизни", - отметил эксперт.

Миграционный вопрос

Привлечение мигрантов из стран бывшего СССР на Дальний Восток может стать одной из мер решения демографических проблем макрорегиона. Такое мнение высказал ведущий специалист Экспертно-аналитического центра ДВФУ Виталий Савенков.

"Привлечение мигрантов из постсоветского пространства, дополнительные меры поддержки для пользователей "дальневосточных гектаров", приведение объектов социальной инфраструктуры (образование, здравоохранение) к уровню, сопоставимому со столицей, поддержка жителей села с учетом мер по увеличению рождаемости пусть медленно, но поступательно будут вести к преодолению негативных демографических тенденций", - отметил эксперт.

По его словам, для решения демографических проблем необходимо также рассмотреть такие меры как возможность упрощенного режима получения гражданства РФ или рабочие визы для жителей Азиатского региона, имеющих необходимые квалификации и готовых трудиться на Востоке России. "Причем это могут быть не только китайцы, миф об активной миграции которых на Дальний Восток муссируется с начала 90-х. Речь идет и о вьетнамцах, филиппинцах и даже индийцах", - отметил Савенков.

По его словам, в этом случае не стоит опасаться "тотального заселения региона" выходцами из этих стран. "Как минимум, для нейтрализации рисков этого решения можно установить специальные ограниченные квоты на подобные процедуры",- подчеркнул эксперт.

Демографическая ситуация в ДФО

По данным Минвостокразвития, за десять лет, с 1991 года по 2000 год, численность населения ДФО сократилась на 1,2 млн человек. К 1991 году на Дальнем Востоке жили 8,06 миллиона, что является историческим максимумом. Сейчас в макрорегионе проживают около 6,2 млн человек.

Значительное сокращение произошло в основном за счет миграции в центральные и западные регионы страны.

Хотя в последнее десятилетие скорость оттока населения снизилась, люди продолжают покидать Дальний Восток. По данным Росстата, численность населения падает в семи из девяти регионов ДФО. Положительная динамика заметна только в Якутии и на Сахалине.

Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило концепцию демографической политики Дальнего Востока до 2025 года. В ходе реализации концепции ожидается рост численности населения до 6,5 млн человек за счет естественного и миграционного прироста, снижение показателя смертности до 11,5 случаев на 1 тыс. человек, увеличение продолжительности жизни граждан до 74,2 года, а также создание условий для роста численности населения в регионе до 7 млн человек.

Демографическим проблемам Дальнего Востока на ВЭФ посвятят целое направление работы ВЭФ-2017, который пройдет 6-7 сентября. На шести сессиях предполагается обсудить широкий круг проблем, влияющих на качество жизни - здравоохранение, медицину, жилищное строительство, занятость, развитие культуры и спорта.

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