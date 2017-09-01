В ведомстве также отметили, что не стоит забывать про такие механизмы возмещения затрат НКО на оказание услуг в социальной сфере как ваучеры или потребительские сертификаты

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Ресурсные центры, центры инноваций и механизмы конкурсного финансирования услуг в социальной сфере необходимо создавать для развития некоммерческих организаций (НКО) в России. Такое мнение высказал ТАСС директор департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития РФ Артем Шадрин в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке.

"Есть несколько факторов, которые надо развивать, чтобы НКО развивались более активно. Во-первых, это инфраструктура: ресурсные центры и центры инноваций в социальной сфере не во всех субъектах они есть и эту сеть надо укреплять, развивать, формировать. Вторая часть - это развитие механизмов конкурсного финансирования услуг в социальной сфере, которые были бы доступны для участия в них негосударственных организаций, это реализация на практике положений 442 ФЗ", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, сейчас в регионах России разное количество негосударственных организаций, в том числе НКО, включенных в реестр поставщиков услуг социального обслуживания, причем есть регионы лидеры и аутсайдеры. Шадрин добавил, что ситуацию необходимо выровнять.

"К сожалению, достаточно серьезная дифференциация в целом по России, есть наиболее успешные регионы, где таких государственных организаций в субъектах федерации десятки, а есть когда считанные единицы или вообще практически нет. Вот это показатель, который надо посмотреть", - добавил Шадрин.

Кроме того, по его словам, не стоит забывать про такие механизмы возмещения затрат НКО на оказание услуг в социальной сфере как ваучеры или потребительские сертификаты, когда сам гражданин выбирает, в какую организацию обратиться. "Далеко не во всех регионах этот механизм запущен, хотя он достаточно эффективен", - добавил собеседник агентства.

Неправительственные организации, которые входят в реестр поставщиков социальных услуг, имеют право на поддержку из регионального бюджета в виде компенсации, которая зависит от объема предоставляемых услуг, от того, платные они или бесплатные, и ряда других критериев.

О форуме

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.